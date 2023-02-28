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投資健康2／ECCT健康永續主席余文慧：公私合力整合資源

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣醫務管理學會主辦「增加健康投資．強化國家競爭力高峰」論壇二月廿四日舉行，會中宣讀「2023台北健康照護宣言」，並邀請上騰生技顧問股份有限公司董事長張鴻仁（左至右）、台北市日本工商會代表沖藤健一、中華民國開發性製藥研究學會理事長勝間英仁、歐洲在台商務協會理事暨健康永續委員會聯合主席余文慧、台灣醫務管理學會理事長洪子仁、中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明、台灣私立醫療院所協會理事長李飛鵬、台灣社區醫院協會理事廖茂宏、台灣私立醫療院所協會吳明彥一同簽署，呼籲政府為健康投資訂定明確目標。記者林伯東／攝影
台灣醫務管理學會主辦「增加健康投資．強化國家競爭力高峰」論壇二月廿四日舉行，會中宣讀「2023台北健康照護宣言」，並邀請上騰生技顧問股份有限公司董事長張鴻仁（左至右）、台北市日本工商會代表沖藤健一、中華民國開發性製藥研究學會理事長勝間英仁、歐洲在台商務協會理事暨健康永續委員會聯合主席余文慧、台灣醫務管理學會理事長洪子仁、中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明、台灣私立醫療院所協會理事長李飛鵬、台灣社區醫院協會理事廖茂宏、台灣私立醫療院所協會吳明彥一同簽署，呼籲政府為健康投資訂定明確目標。記者林伯東／攝影

歐洲在台商務協會（ECCT）理事暨健康永續委員會聯合主席余文慧，麥肯錫報告指出，每投資一美元用於改善健康，可獲得二至四美元的經濟回報。ECCT已向國發會提出2023年建議書，呼籲行政院成立健康醫療投資策略小組，公私部門合力，探索整合可挹注於健康投資的所有資源。

「增加健康投資．強化國家競爭力」高峰論壇上周五舉行，余文慧在會中指出，平均餘命與健康投資程度有關，更是基礎健康、社會經濟福祉與國家競爭力指標。

她表示，台灣醫療保健支出偏低，使健保與藥品支出的GDP占比顯著低於日、韓等多數社會保險國家；若增加健康投資，縮小新藥新科技給付與國際標準治療的落差，造福病人，也有利醫療體系與生醫創新生態系的國際接軌，增加整體競爭力。

余文慧表示，ECCT的2023建議書在健康永續方面主要有二個建議：

一、 以「投資健康醫療」為題，辦理政府民間共同協力的委託研究計畫，具體量化計算出在台灣投資健康的價值。這將可為健康醫療政策制度之制定建立關鍵的比較基準，並確保政策制定能以客觀資訊為基礎，並充分考量各面向，進一步成為政府革新以及社會改革的推動力量。

二、 在行政院下成立「行政院健康醫療投資策略小組」， 採取「全政府策略」(whole-of-governmentapproach)，重新引導公部門與私部門資金匯流至健康醫療部門，並參考過往「行政院國際經貿策略小組」的模式，將集結整合相關政府部會與民間單位，共同探討以重新打造健康醫療相關的法規政策、獎勵誘因，並探索各種可挹注於健康投資的政府資金、預算或收入來源。

「增加健康投資．強化國家競爭力」高峰論壇由台灣醫務管理學會主辦，邀請開發性製藥協會、醫師公會全聯會、台北市日本工商會、社區醫院協會、研發型生技新藥發展協會、台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會、私立醫療院所協會及歐洲在台商務協會共同參與。

台灣醫務管理學會主辦「增加健康投資．強化國家競爭力高峰」論壇於二月廿四日舉行，上騰生技顧問股份有限公司董事長張鴻仁（左至右）、長庚大學醫務管理學系暨醫務管理研究所教授盧瑞芬、台灣醫務管理學會理事長洪子仁、歐洲在台商務協會理事暨健康永續委員會聯合主席余文慧、日本前厚生勞動省醫政局長武田俊彥、中華民國開發性製藥研究學會理事長勝間英仁一同合影。記者林伯東／攝影
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台灣醫務管理學會主辦「增加健康投資．強化國家競爭力高峰」論壇昨天在台北舉行，歐洲在台商務協會理事暨健康永續委員會聯合主席余文慧致詞。記者林伯東／攝影
台灣醫務管理學會主辦「增加健康投資．強化國家競爭力高峰」論壇昨天在台北舉行，歐洲在台商務協會理事暨健康永續委員會聯合主席余文慧致詞。記者林伯東／攝影

競爭力 行政院 台商

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