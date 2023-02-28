投資健康2／ECCT健康永續主席余文慧：公私合力整合資源

歐洲在台商務協會（ECCT）理事暨健康永續委員會聯合主席余文慧，麥肯錫報告指出，每投資一美元用於改善健康，可獲得二至四美元的經濟回報。ECCT已向國發會提出2023年建議書，呼籲行政院成立健康醫療投資策略小組，公私部門合力，探索整合可挹注於健康投資的所有資源。

「增加健康投資．強化國家競爭力」高峰論壇上周五舉行，余文慧在會中指出，平均餘命與健康投資程度有關，更是基礎健康、社會經濟福祉與國家競爭力指標。

她表示，台灣醫療保健支出偏低，使健保與藥品支出的GDP占比顯著低於日、韓等多數社會保險國家；若增加健康投資，縮小新藥新科技給付與國際標準治療的落差，造福病人，也有利醫療體系與生醫創新生態系的國際接軌，增加整體競爭力。

余文慧表示，ECCT的2023建議書在健康永續方面主要有二個建議：

一、 以「投資健康醫療」為題，辦理政府民間共同協力的委託研究計畫，具體量化計算出在台灣投資健康的價值。這將可為健康醫療政策制度之制定建立關鍵的比較基準，並確保政策制定能以客觀資訊為基礎，並充分考量各面向，進一步成為政府革新以及社會改革的推動力量。 二、 在行政院下成立「行政院健康醫療投資策略小組」， 採取「全政府策略」(whole-of-governmentapproach)，重新引導公部門與私部門資金匯流至健康醫療部門，並參考過往「行政院國際經貿策略小組」的模式，將集結整合相關政府部會與民間單位，共同探討以重新打造健康醫療相關的法規政策、獎勵誘因，並探索各種可挹注於健康投資的政府資金、預算或收入來源。