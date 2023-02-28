清明連假首日車流量恐近歷史新高 國道疏導措施出爐
二二八連假即將結束，緊接著清明連假即將到來。高公局表示，今年清明連假為4月1日至5日，總計5天，清明節為收假日，預估假期交通量為110至124百萬車公里，其中首日南向可達73百萬車公里，為平日的1.6倍，接近歷史最大量。
高公局表示，檢視歷年清明節連續假期交通狀況，研判清明節連續假期以掃墓、返鄉及旅遊旅次為主，假期首兩日以南向車流為主，末三日以北向車流為主。為鼓勵民眾提前1、2周休掃墓，故本次疏導措施包括清明節連假前1、2周休(3月18日、19日及26日)，採單一費率再7折收費，以鼓勵提前掃墓分散連續假期車流。
至於清明連假交通疏導措施如下：
一、匝道封閉：
(一)112年4月1日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口(因應國1西螺穿越橋改建工程)；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
(二)112年4月2日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
(三)112年4月3日至4日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
二、高乘載管制：
(一)112年3月19日，15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。
(二)112年4月1日，6至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。
(三)112年4月2日至5日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。
三、收費措施：
(一)單一費率再7折：假期前1、2週休；112年3月18日、19日及26日，計3日。
(二)單一費率：112年4月1日至5日。
(三) 暫停收費：112年4月1日至5日，每日0至5時國道全線暫停收費。
四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
五、匝道儀控：
假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。
六、替代道路：
(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三)國6台中往返南投地區，建議改走台63。
(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。
七、暫停施工：
112年3月18日、19日及26日全日與3月31日12時至4月5日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。
高公局表示，雖然清明節連續假期間暫停施工，惟部分長期工程仍有佔用路肩或縮減車道情形，其中國一西螺交流道南向路段因西螺穿越橋改建工程縮減集散道車道而易有壅塞情形，除實施匝道封閉措施減少車流，建議民眾提前從北斗交流道駛出前往西螺地區。
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