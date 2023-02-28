快訊

闖蔣萬安228致詞高喊「下跪道歉」兩人遭警帶離 抗議者身分曝光

過敏性鼻炎藥物已無法控制 可考慮肉毒桿菌介入治療

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
肉毒桿菌素治療過敏性鼻炎，是藥物控制不佳的患者的其他治療選擇。圖／劉承信醫師提供
肉毒桿菌素治療過敏性鼻炎，是藥物控制不佳的患者的其他治療選擇。圖／劉承信醫師提供

台灣人的鼻子大多不好，根據統計約有二到四成民眾飽受過敏性鼻炎所苦，非過敏性鼻炎如鼻竇炎等，人數也不在少數。開業耳鼻喉科醫師劉承信表示，近年研究發現，肉毒桿菌不僅可以運用在撫平皺紋等醫美項目，也能運用在過敏性鼻炎與非過敏性鼻炎的患者身上，肉毒桿菌素能降低鼻黏膜分泌，調節自律神經反應，讓過度分泌的鼻黏液萎縮，達到改善效果。

劉承信表示，嚴重的鼻炎患者，時常會因為症狀出現嚴重影響日常生活，即使使用藥物仍難以緩解症狀，醫學界近年逐漸探討肉毒桿菌的作用，將肉毒桿菌施打在鼻黏膜和鼻中隔上，可以降低鼻黏膜的分泌，調節自律神經的反應，讓過度分泌的鼻黏膜慢慢萎縮，大幅改善過敏性和非過敏性鼻炎的症狀。

劉承信表示，已有研究顯示，鼻炎患者使用肉毒桿菌治療一周後，擤鼻涕的狀況明顯減少，鼻塞、流鼻水等症狀減輕約四成。肉毒桿菌不只能作用在表面肌肉和纖維母細胞，還能夠向上回饋到腦部，對激素產生調控，所以可以抑制過度的反應，降低偏頭痛的感受。

劉承信表示，肉毒桿菌治療目前並不是第一線的治療方式，建議是藥物控制不佳等情況，經過專業醫師評估之後，才建議採取肉毒桿菌素治療鼻炎，肉毒桿菌素治療鼻炎，需長期施打，約每3個月施打一次，也需要考量患者的經濟能力。

肉毒桿菌 患者 醫師

延伸閱讀

30cm深藏不露！花園鰻「S型下半身」透明全看光 網友大驚：第一次看到

最常見的皮膚良性腫瘤 詳解粉瘤外觀判斷、成因及治療方式

喝可樂讓睪丸變大、睪固酮濃度增？醫駁斥！做這4件事才能促進睪固酮分泌

傷胃食物有哪些？5類食物易刺激胃酸分泌，2類食物會消化不良

相關新聞

俄第一女高音站上國家音樂廳惹議 NSO宣布取消音樂會

俄羅斯第一女高音安娜涅翠柯受國家交響樂團NSO之邀，3月5日登上國家音樂廳舉行音樂會，消息公布後引發討論，民進黨立委王定...

二二八連假買坐票卻擠不上自強號？台鐵回應了

二二八連假各地湧現出遊潮，不僅國道多處路段塞車，台鐵列車也是人潮滿滿。不過卻有網友抱怨，自己顧慮連假人多，早早就買好自強...

未來一週冷空氣接力「最冷時間段」曝光 春寒低溫下探12度

未來一週乍暖還寒，氣象局今天表示，明天晚間冷空氣南下，3月2、3日最冷，台南以北低溫探攝氏12度；3月3日白天短暫回溫、...

228收假國道零星壅塞 國5提早結束高乘載管制

今天是228連假最後一天，根據國道即時路況，晚間6時左右，國道僅零星路段壅塞。另外，高公局表示，由於國5已無回堵狀況，蘇...

俄女高音不該站上國家音樂廳？文化部：尊重專業自主

俄羅斯女高音安娜涅翠布柯受國家交響樂團NSO之邀，3月5日登上國家音樂廳舉行音樂會。民進黨立委王定宇今天表示，安娜涅翠布...

教科書等級罕病「黑尿症」 爭取逾20年將列第242種罕病

「尿液靜止時，顏色會逐漸變成黑色」發生機率約25萬分之1的罕見疾病「黑尿症」，衛福部今年預告將其列為國內第242種罕病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦