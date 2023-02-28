過敏性鼻炎藥物已無法控制 可考慮肉毒桿菌介入治療

台灣人的鼻子大多不好，根據統計約有二到四成民眾飽受過敏性鼻炎所苦，非過敏性鼻炎如鼻竇炎等，人數也不在少數。開業耳鼻喉科醫師劉承信表示，近年研究發現，肉毒桿菌不僅可以運用在撫平皺紋等醫美項目，也能運用在過敏性鼻炎與非過敏性鼻炎的患者身上，肉毒桿菌素能降低鼻黏膜分泌，調節自律神經反應，讓過度分泌的鼻黏液萎縮，達到改善效果。

劉承信表示，嚴重的鼻炎患者，時常會因為症狀出現嚴重影響日常生活，即使使用藥物仍難以緩解症狀，醫學界近年逐漸探討肉毒桿菌的作用，將肉毒桿菌施打在鼻黏膜和鼻中隔上，可以降低鼻黏膜的分泌，調節自律神經的反應，讓過度分泌的鼻黏膜慢慢萎縮，大幅改善過敏性和非過敏性鼻炎的症狀。

劉承信表示，已有研究顯示，鼻炎患者使用肉毒桿菌治療一周後，擤鼻涕的狀況明顯減少，鼻塞、流鼻水等症狀減輕約四成。肉毒桿菌不只能作用在表面肌肉和纖維母細胞，還能夠向上回饋到腦部，對激素產生調控，所以可以抑制過度的反應，降低偏頭痛的感受。

劉承信表示，肉毒桿菌治療目前並不是第一線的治療方式，建議是藥物控制不佳等情況，經過專業醫師評估之後，才建議採取肉毒桿菌素治療鼻炎，肉毒桿菌素治療鼻炎，需長期施打，約每3個月施打一次，也需要考量患者的經濟能力。