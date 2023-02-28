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解決缺藥問題龜步 專家籲政府提出實際作為

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
洪子仁表示，將指示用藥回歸健保法規範，便能騰出20億的健保預算。記者黃義書／攝影
洪子仁表示，將指示用藥回歸健保法規範，便能騰出20億的健保預算。記者黃義書／攝影

缺藥問題日益惡化，常見的止咳、退燒、軟便劑等日常藥物皆傳出缺貨。健保預計明日公告新藥價，4月1日上路。外傳今年可能依照疫情模式「不砍價」，但缺要難題茲事體大，僅能解一時燃眉之急。專家指出，政府應盡速盤點各醫療院所的缺藥類型，分輕重緩急擬定「具體作為」，否則只是頭痛醫頭，腳痛醫腳。

新內閣上任後，缺蛋又缺藥，執政能力受到質疑，如今健保新藥價公告在即，民眾使用習慣的原廠藥恐引發斷貨危機。衛福部昨緊急在連假期間舉辦記者會，由次長王必勝、健保署長石崇良、食藥署長吳秀梅共同說明，將擴大藥品供應資訊平台，組成跨部會的「防缺藥中心」，健保署也啟動五大作為因應。

對此，全國藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，食藥署的藥品供應資訊平台早已行之有年，若僅是換湯不換藥由食藥署主導的話，對於後續的防缺藥中心他並沒有信心，衛福部應該詳細說明具體作為，首先應前去了解台灣整體缺藥情況，否則只淪為「頭痛醫頭，腳痛醫腳」無法根治。

「社區藥局慢性病用藥較多，診所則是抗生素用量大，大型醫院主要使用泌尿科、心臟科以及手術相關用藥。」黃金舜指出，政府應該去推列該如何盤點、調度，若藥廠通報缺藥，就應釐清產能多久能夠銜接上，看有無替代藥物，進行輕重緩急的分類，若原料藥卡在港口，也並非食藥署能夠處理，要跨部會溝通協調。

黃金舜表示，氧化鎂先前傳缺貨，因素之一是民眾有時小病都跑診所、醫院，但其實只要到藥局諮詢藥師，花50元購買成藥即可，但民眾習慣跑診所，反而要請假看病、付200元掛號費，健保支出更達600元，無形之中造成健保負擔。

新光醫院副院長洪子仁也說，健保署不排除對部分指示藥進行價格保障，確實可解決短期的缺藥狀況；但長期來看，回歸自由市場機制，藥廠只要有利潤，市場上自然供給無虞，應將指示用藥回歸健保法規範「不給付」，便能騰出20億的健保預算。

健保 食藥署

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