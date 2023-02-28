俄第一女高音站上國家音樂廳惹議 NSO宣布取消音樂會

俄羅斯第一女高音安娜涅翠柯受國家交響樂團NSO之邀，3月5日登上國家音樂廳舉行音樂會，消息公布後引發討論，民進黨立委王定宇等人質疑，安娜涅翠柯是俄羅斯總統普亭的好朋友，不應該出現在台灣的國家音樂廳，請文化部立即取消這樣的邀請跟表演，這是對烏克蘭民眾最起碼的尊重，更是台灣站在和平與反侵略這方應該有的態度。文化部第一時間表示尊重NSO身為行政法人的專業自主，但也說「台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的」。NSO下午在官網貼出聲明，宣布取消安娜涅翠布柯這場音樂會。

NSO發出新聞稿表示，關於國家交響樂團（NSO）邀請女高音／安娜．涅翠柯來台演出乙事，基於社會輿論多有關切，經過樂團與國際經紀公司討論溝通後，考量種種因素，取消舉辦3/5 NSO「向女神致敬」歌劇選粹之夜音樂會。3月1日中午12時開放退票，已購票觀眾，可3月1日1２:00起至112年3月13日13:00前，辦理全額退票。

民進黨立委王定宇今天表示，安娜涅翠柯是俄羅斯總統普亭的好朋友，她不應該出現在台灣的國家音樂廳，請文化部立即取消這樣的邀請跟表演，這是對烏克蘭民眾最起碼的尊重，更是台灣站在和平與反侵略這方應該有的態度。NSO隸屬行政法人的國家表演藝術中心，文化部表示，文化部尊重國家表演藝術中心作為行政法人的專業自主，但也認為「台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的」，請國表藝妥善說明及處理。

文化部表示，在網路輿情發布的第一時刻，文化部即與國表藝聯繫，嚴肅的請國表藝應珍惜台灣社會長期來對國表藝專業自主的信任，同時也應理解台灣的處境及國際社會的看法，「台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的」，請國表藝妥善說明及處理。

王定宇受訪時表示，安娜涅翠柯應台灣國家交響樂團的邀請，3月5日即將在國家音樂廳表演，她不只是俄羅斯第一女高音，更是普亭的好朋友，縱使安娜涅翠布柯曾經發表與普亭切割的言論，「但是在烏克蘭的制裁名單裡面，安娜．涅翠布柯還是名列其中」。王定宇指出，有人常常說政治不干預藝術，「但是當藝術家成為侵略者的好朋友的時候，我們台灣的國立交響樂團、國家音樂廳根本不應該讓這樣子的表演者來這裡表演」。

王定宇還說，事實上安娜涅翠柯到德國表演的時候，當時就引起德國民眾很大的反彈，「甚至於跟她同台演出的人，不管是烏克蘭的音樂家，甚至於連俄羅斯的音樂家都選擇退出」。王定宇認為，面對受到戰爭苦難的烏克蘭民眾，這是台灣最起碼的尊重，同時也是台灣站在和平、反侵略這一方，最基本應該有的態度。