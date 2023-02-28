快訊

高雄工地糾紛3人受傷送醫 1人腹部遭刺傷身亡

蔣萬安道歉了！228紀念活動一度混亂 陳抗者高喊「下跪道歉」

人潮滿滿…二二八連假買坐票卻擠不上自強號？台鐵回應了

疫後特別預算200億挹注 112年底健保財務無虞

中央社／ 台北28日電
健保署長石崇良。聯合報系資料照
健保署長石崇良。聯合報系資料照

行政院會通過疫後特別預算案，其中新台幣200億元挹注健保，中央健保署署長石崇良表示，預估112年底健保財務無虞，健保安全準備金可維持1個月的保險給付總額。

石崇良日前接受中央社專訪時說，維持健保財務平衡不外乎開源節流，在調整部分負擔費用、執行「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」（DET）方案等，做了非常多努力，確保健保制度續存，保障民眾就醫權利。

石崇良說，112年度健保總額、也就是健保支出數目已確定；收入部分，考量補充保費收入會隨景氣浮動，若不要用去年樂觀數據推算，即使以相較保守補充保險費估計，現在加上疫後特別預算案的200億元挹注，預計大概到今年底健保安全準備金仍可以維持1個月以上。

全民健保費率最近一次調整是110年起，一般保險費率調漲為5.17%，補充保險費費率依法連動調整至2.11%，維持至今。衛生福利部部長薛瑞元今年2月17日表示，因補充保費收繳超乎預期，加上特別預算挹注，正朝明年（113年）健保費率也不調整的方向努力。

健保收入來源有3大面向，包含：一般保費收入、補充保費收入、政府負擔不得少於每年度保險經費扣除法定收入後金額36%。石崇良說，除非調漲勞工基本工資而墊高健保費，一般保險費收入大概差異不大，補充保險費具浮動性，受到股息、股利及獎金的景氣波動影響。

民眾看病時有各種自掏腰包的項目，例如癌症新藥、達文西手術等，外界喊出「商保補位健保」措施，石崇良表示，隨著新醫療科技、新藥出現，秉持健保精神，即使有自付項目，依然必須控制在一定程度收費範圍。

他指出，台灣的健保是社會保險，主要任務是財務風險分攤，避免民眾因窮看不起病，或因病而窮，用商業保險來補健保不足，聽起來很簡單，實際兩者本質不同。健保屬於量能付費，依據個人經濟能力差異，負擔不同的保費，商業保險卻是按照風險收費，需要額外規範，才能落實健保提供基本保障服務。

健保 保險 保費

延伸閱讀

缺藥議題續延燒 王必勝：已催促生產

醫界再提多項藥品取得難 健保藥調價延至3月1日公告

藥品保障「地板價」 將採浮動制適時檢討

解決缺藥健保擬統一採購 兒童用藥先實施

相關新聞

二二八連假買坐票卻擠不上自強號？台鐵回應了

二二八連假各地湧現出遊潮，不僅國道多處路段塞車，台鐵列車也是人潮滿滿。不過卻有網友抱怨，自己顧慮連假人多，早早就買好自強...

教科書等級罕病「黑尿症」 爭取逾20年將列第242種罕病

「尿液靜止時，顏色會逐漸變成黑色」發生機率約25萬分之1的罕見疾病「黑尿症」，衛福部今年預告將其列為國內第242種罕病。

大貨車駕駛注意 3/1起台61西濱快速公路速限調降

大貨車駕駛注意，20噸以上大貨車行駛台61線西濱快速公路的速限從3月1日起調降為時速80公里，提醒駕駛務必依循相關速限標...

228連假收假日國5北返「紫爆」雪隧回堵4.5公里 午後11路段易塞

今天為228連假最後一天，高公局表示，截至上午11時止，國道全線交通量為28.4百萬車公里，預估今日交通量為109百萬車...

不斷更新／228連假收假日國道北返車流增 國5雪隧回堵3.5公里

今天為和平連續假期收假日，目前國道各路段車流順暢。交通部高速公路局預估北上部分路段仍會車多速慢。

檢驗檢查部分負擔可望擱置 健保署要先抑制浪費

健保部分負擔將分階段調整，藥費、急診最快4月實施，檢驗及檢查待議，中央健保署署長石崇良告訴中央社，若能從醫師端抑制浪費，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦