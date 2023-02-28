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檢驗檢查部分負擔可望擱置 健保署要先抑制浪費

中央社／ 台北28日電
健保署長石崇良。圖／中央社
健保署長石崇良。圖／中央社

健保部分負擔將分階段調整，藥費、急診最快4月實施，檢驗及檢查待議，中央健保署署長石崇良告訴中央社，若能從醫師端抑制浪費，檢驗檢查部分負擔就不會執行。

民眾目前用健保做腹部超音波、電腦斷層等檢驗檢查，不必部分負擔費用。石崇良最近接受中央社專訪時說， 會盡一切努力，窮盡所有辦法仍無效（抑制浪費）時，才會考慮開始向民眾收費（部分負擔費用）。

急診、藥費、檢驗檢查等部分負擔調整案，原擬去年5月實施，但為避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間增加民眾醫療支出而暫緩。石崇良日前就職時表示，部分負擔調整將分2階段，急診及藥費是第1階段，最快4月實施，檢驗檢查則暫無法承諾下半年上路。

石崇良最近接受中央社專訪時強調，抑制檢驗檢查浪費，應優先從醫療端管理著手，而非直接增加病人負擔，因為多數檢查檢驗由醫師決定，病人主動要求情形較少。

他指出，調整部分負擔有2大目的，分別是落實分級醫療與避免健保資源浪費，減少民眾動不動往大醫院跑的行為。

門急診的醫療分級從基層診所到醫學中心，石崇良說，檢查檢驗則沒有分級醫療問題，幾乎高達9成檢驗檢查只能在醫院完成，各層級醫院擁有的設備幾乎是固定的，檢查檢驗部分負擔與基層醫療比較沒有關係。

石崇良說明，健保署預計透過優化數位醫療介入、強化事後稽查，從醫院端減少重複檢查檢驗，若執行成效佳，就不需增加部分負擔。

他進一步說明，優化數位醫療介入建立在「次世代數位醫療平台」藍圖之上，統一醫療資訊上傳、查閱格式，標準化架構可以增加跨院可操作性、可對話性，成為醫師上傳資料、主動查閱誘因，甚至設計主動提醒功能，顯示病人曾在一定時間內有同樣檢查，減少重複浪費。

從醫院端管理檢驗檢查數量，還必須搭配事後稽查，石崇良說，透過健保大數據分析，與同級醫院、醫師相比，可以看出開立檢驗檢查數量相對較高的名單；至於患者端同樣可以藉由大數據，找出執行檢驗檢查較多病人，找出需要政府給予輔導對象。

他指出，如果醫院管理做得好，檢驗檢查就不需要加收部分負擔。若是就醫行為造成浪費，才要民眾多付錢。近期將執行的藥費及急診費，都是希望透過部分負擔影響就醫行為，藥吃多了傷身體，不吃丟掉會污染環境、傷害地球，希望減少重複開立藥物製造浪費。

此外，如果民眾就醫收取檢驗及檢查部分負擔，後續若未執行，將面臨退費問題；如檢驗及檢查當下收取，將增加民眾批價排隊人潮，石崇良的結論是，檢驗檢查部分負擔配套措施待與醫界、相關團體溝通再予推行，門診藥品、急診部分負擔調整先行。

石崇良 健保 醫師

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