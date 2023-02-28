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新藥新科技難納健保 考慮有條件收載解套

中央社／ 台北28日電
健保署署長石崇良。圖／中央社
健保署署長石崇良。圖／中央社

部分新藥新科技昂貴卻療效實證不足而遲未納入健保，病患自費負擔不小，中央健保署署長石崇良表示，未來考慮有條件暫時健保收載，交由專家討論，也將考察英國癌症藥品基金運作方式。

新藥及新科技列入健保收載，需要先進行醫療科技評估（HTA），石崇良日前接受中央社專訪，他解釋，講白了，就是成本效益評估。

石崇良舉例，新興的CAR-T細胞治療法，療程高達新台幣上千萬元，依照藥品仿單（藥品療效安全性使用說明書）建議，用於25歲以下、困難治療的白血病患者，就一個25歲的生命來說，治療後對社會貢獻還是很大。

又例如C型肝炎，因為口服抗病毒藥物的問世，全台病患高達數十萬人，可以依年齡、病毒量及基因型、用藥週數等，各自分組，進行大規模臨床實證，病人獲得治癒的臨床療效顯著，所以健保給付沒有太大問題。

然而，石崇良指出，到底哪些叫做成本，是以單次計算還是要看整體一生，除要有好的科學與效益評估，同時也要考慮對健保財務衝擊，這也取決於人民的共識，所以才需要設置全民健康保險會。

人命健康怎麼評估，牽涉到價值判斷，儘管HTA有其運算邏輯。石崇良直言，很多癌症新藥、罕病用藥的個案數都不多，甚至只有幾10個人，藥證就發了，因為要看年齡、相關控制因素等，要做真正好的HTA不容易。

他認為，可以考慮2種作法，首先是有條件的暫時收載健保，條件包括議價、付費、財務風險分攤等；其次，就是後續資料提供，累計到一定的治療個案後，再回頭檢視、評估結果，是否真如藥廠所言有這麼好的療效，或是有無更大副作用等，若證明沒有優於現在傳統或標準治療，就不再收載。

石崇良表示，暫時收載的好處是既然評估了不收載，也就沒有自由市場可言，民眾會覺得是被健保收載又被踢 出去，絕對不要再自費花這個錢，對自費市場也有管理作用。

先收載除可以減少民眾負擔，石崇良補充說明，收載之後進行評估，廠商會更慎選病人，不會浮濫亂用，因為不希望得到不好結果，同時可從中釐清更明確的適應症後，再正式收載。

至於怎麼有條件收載，石崇良表示，還是要專家討論，健保仍會花一些冤枉錢，比方說被剔除的就是花到冤枉錢，要考慮到是否要為此設立一個機制；還有是否讓病人部分負擔，以避免被濫用，就算醫生說治療沒有用，反正健保給付一點，沒效也加減用，這就要涉及修法。

石崇良提到，有人建議有條件收載另外成立基金，跟總額切開，這是仿效英國的癌症藥品基金（CancerDrugs Fund, CDF）。健保署將到英國參考，進一步了解所謂的癌症藥品基金怎麼運作、效益如何等。

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