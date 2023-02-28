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九族賞櫻客今天少一半！業者：遊客都嚇到了嗎？

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
228連假適逢九族櫻花盛開，每年此刻遊客爆量。圖／九族文化村提供
228連假適逢九族櫻花盛開，每年此刻遊客爆量。圖／九族文化村提供

南投九族文化村228連續假日正逢櫻花祭，每年此刻必定大塞車，今年業者祭出疏解方案，但仍連三天大爆滿，業者不斷在臉書粉專發布公告「園區遊客已達80%，建議大家轉往其他地區遊玩」。但今（28）日進入連假最後一天，卻沒想到從早至今的遊客量未達昨日的一半，業者笑說，「遊客都嚇到嗎？」也有網友回應，「應該是收假日的關係」。

九族文化村表示，過去每年228連假都是賞櫻高峰，其中又以第二天遊客入園量達到最高點，因此，提早於7:30開始售票並讓遊客入園、以消化人潮，並不斷呼籲「盡早入園」；2月26日10:15遊客就達80%，當下即啟動疏散機制，並預告尚未前來的遊客轉往其他地區遊玩，在重要路口也立告示牌指引。昨日連假第3天（27日）也在上午10點就提早宣布園區停車場容量已達8成。

九族連續假日入園量大爆滿，也引發各樂園小編論戰，不少網友笑說，「不妨轉來鄰居某樂園」，也有人建議「開門前就來排隊」，也有網友認為小編即時建議疏散「很有良心。」

九族文化村表示，可能被媒體連兩日報導嚇到了，今天遊客量銳減，不到昨天入園人數的的一半，也因此有不少遊客可悠閒的坐在櫻花樹下野餐。業者指出，九族櫻花祭活動至本周末3月5日，民眾可把握機會前來賞櫻；3月6日至4月5日還有「紫戀薰衣草」接力上場，大片紫色花海超浪漫，歡迎遊客入園體驗。

連假最後一天，人潮銳減，遊客反得悠閒。圖／九族文化村提供
連假最後一天，人潮銳減，遊客反得悠閒。圖／九族文化村提供
連假的第二、三天人潮、車潮最爆滿。圖／九族文化村提供
連假的第二、三天人潮、車潮最爆滿。圖／九族文化村提供

九族文化村 連假

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