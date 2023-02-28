九族賞櫻客今天少一半！業者：遊客都嚇到了嗎？

南投九族文化村228連續假日正逢櫻花祭，每年此刻必定大塞車，今年業者祭出疏解方案，但仍連三天大爆滿，業者不斷在臉書粉專發布公告「園區遊客已達80%，建議大家轉往其他地區遊玩」。但今（28）日進入連假最後一天，卻沒想到從早至今的遊客量未達昨日的一半，業者笑說，「遊客都嚇到嗎？」也有網友回應，「應該是收假日的關係」。

九族文化村表示，過去每年228連假都是賞櫻高峰，其中又以第二天遊客入園量達到最高點，因此，提早於7:30開始售票並讓遊客入園、以消化人潮，並不斷呼籲「盡早入園」；2月26日10:15遊客就達80%，當下即啟動疏散機制，並預告尚未前來的遊客轉往其他地區遊玩，在重要路口也立告示牌指引。昨日連假第3天（27日）也在上午10點就提早宣布園區停車場容量已達8成。

九族連續假日入園量大爆滿，也引發各樂園小編論戰，不少網友笑說，「不妨轉來鄰居某樂園」，也有人建議「開門前就來排隊」，也有網友認為小編即時建議疏散「很有良心。」