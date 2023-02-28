228連假最後一天 高雄國道預估下午湧收假車潮

今天是228連假最後一天，高雄南北向的國道一號、三號及東西向的國道十號，除國十左營到鼎金系統車流較多，其餘交通狀況大致順暢，截住中午為止，沒發生任何交通事故。高公局南區交控中心提醒，預計下午3時左右，會湧現收假車潮，呼籲用路人避開壅塞路段。

高公局南區交控中心統計，相較往年228連續4天連假，這次車流微幅減少約5%；上午國一、國三及國十，交通大致順暢，無相關事故發生，車速都能維持在80公里以上。

高公局南區交控中心指出，今天預計下午3時左右，會有收假車潮湧現，另傍晚國一及國十需要留意高雄都會區常態性壅塞，據目前車流情形及往年經驗，車潮約在晚上7、8時左右趨緩。