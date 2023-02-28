二二八連假買坐票卻擠不上自強號？台鐵回應了

二二八連假各地湧現出遊潮，不僅國道多處路段塞車，台鐵列車也是人潮滿滿。不過卻有網友抱怨，自己顧慮連假人多，早早就買好自強號對號座位，沒想到人卻多到差點連車子都擠不上去，更別提還要走到自己的座位上，讓他最後坐票變站票，氣得怒發「假日自強號買票的真的都智障」一文。對此，台鐵局表示，會依據此次連假客流狀況，做為往後連假加強疏運之參考。

台鐵局表示，為加強服務旅客，228連續假期共加開119班加班車，加掛70節車廂，疏運期間全線運能較平日增加 6％，對號列車全線平均每日增加5萬5346個座位，比較去年228連假運能增加24.6%。

不過台鐵局也說，228連假期間尖峰時段出現久違的大量旅客，超出原預期運量（每日約超出6萬人），造成部分列車有擁擠情形。另連假期間雖旅客大量增加，但疏運順暢，列車準點率亦達96%以上。

此外，對於該網友反映的「中壢-台北間」，台鐵表示，確實是旅客較擁擠之區段，已責成各車站加強疏導人潮，嚮導購買無座票旅客分散至列車頭,尾兩端車廂搭乘，緩和中間車廂之擁擠情形。此外，為疏解人潮，連假期間每日加開EMU3000型半直達自強號及EMU900型區間快車，請旅客多加利用。