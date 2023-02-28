快訊

T1聯盟／首度參加三分球大賽 壓軸「魔獸」霍華德預賽遭淘汰

疫情連續2天跌破萬例 今本土9908例 羅一鈞：明最高2萬例

香港名媛遭分屍「頭顱和蘿蔔煮一鍋」 高大成曝原因

二二八連假買坐票卻擠不上自強號？台鐵回應了

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
有網友在臉書上以「「假日自強號買票的真的都智障」為題，發文怒批台鐵站票都未管制，導致車廂滿滿人潮。圖／擷取自PTT
有網友在臉書上以「「假日自強號買票的真的都智障」為題，發文怒批台鐵站票都未管制，導致車廂滿滿人潮。圖／擷取自PTT

二二八連假各地湧現出遊潮，不僅國道多處路段塞車，台鐵列車也是人潮滿滿。不過卻有網友抱怨，自己顧慮連假人多，早早就買好自強號對號座位，沒想到人卻多到差點連車子都擠不上去，更別提還要走到自己的座位上，讓他最後坐票變站票，氣得怒發「假日自強號買票的真的都智障」一文。對此，台鐵局表示，會依據此次連假客流狀況，做為往後連假加強疏運之參考。

台鐵局表示，為加強服務旅客，228連續假期共加開119班加班車，加掛70節車廂，疏運期間全線運能較平日增加 6％，對號列車全線平均每日增加5萬5346個座位，比較去年228連假運能增加24.6%。

不過台鐵局也說，228連假期間尖峰時段出現久違的大量旅客，超出原預期運量（每日約超出6萬人），造成部分列車有擁擠情形。另連假期間雖旅客大量增加，但疏運順暢，列車準點率亦達96%以上。

此外，對於該網友反映的「中壢-台北間」，台鐵表示，確實是旅客較擁擠之區段，已責成各車站加強疏導人潮，嚮導購買無座票旅客分散至列車頭,尾兩端車廂搭乘，緩和中間車廂之擁擠情形。此外，為疏解人潮，連假期間每日加開EMU3000型半直達自強號及EMU900型區間快車，請旅客多加利用。

連假

延伸閱讀

連假尾聲晴朗溫暖 民眾擠遊淡水

T1聯盟／雲豹、台啤球員球場打架 警方連假後通知到案說明

228連假最後一天回暖 中南部11處空品差出遊要注意

出遊、返家潮 228連假最後一天 省道車流估中午後湧現

相關新聞

國5昨晚大爆塞到凌晨2點才紓解 今天預估塞到晚上8點

國5這兩天出現228連假的返鄉車流，昨晚恐怖爆塞到今天凌晨2點才紓解，今天的狀況可能比昨天好，中午雪隧前紫爆回堵約2公里...

綠委反對俄羅斯女高音訪台演出 「她不該出現在台灣」

俄羅斯女高音安娜涅翠布柯即將登台舉行音樂會，民進黨立委王定宇今天說，安娜涅翠布柯是俄羅斯總統普亭的好朋友，所以她不應該出...

228連假收假日國5北返「紫爆」雪隧回堵4.5公里 午後11路段易塞

今天為228連假最後一天，高公局表示，截至上午11時止，國道全線交通量為28.4百萬車公里，預估今日交通量為109百萬車...

明入夜變天！本周連兩波東北季風 最冷時間點曝光

今天到明天白天，全台各地都是多雲到晴的天氣，高溫有24至26度，屬於溫暖的天氣，不過明天水氣稍微增多，東半部會有零星降雨...

屏鵝公路收假停停走走到深夜 警方：每小時3000輛難消化

228連假今天結束，屏東縣警局和這次連假調整以往調撥車道作為，收假時段北上調撥車道改從台1線枋山楓港段開始，但有用路人抱...

大貨車駕駛注意 3/1起台61西濱快速公路速限調降

大貨車駕駛注意，20噸以上大貨車行駛台61線西濱快速公路的速限從3月1日起調降為時速80公里，提醒駕駛務必依循相關速限標...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦