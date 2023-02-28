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影／春天腳步近了 黃花風鈴木怒開吸引人潮
春暖花開，整個2月全台除了山區櫻花大爆發，正值花期的黃金風鈴木也已悄然登場，屏東潮州五魁橋下河堤的黃花風鈴木，金黃花球盛放成沿路整齊排開的黃花大道，夢幻花海搭配好天氣更顯迷人，228假期每天都吸引不少民眾前往賞花，而在高雄大寮捷運站外的捷西路，長約1.5公里的四線道馬路兩旁，同樣是黃花滿開怒放，隨風搖曳，天空還不時飄落美麗黃色花瓣，人行道彷彿變成一條「黃金」大道，美到令人屏息。
近似於喇叭、風鈴狀的花型會在花期時開滿樹梢，沒有綠葉相襯，艷黃色的花朵恣意綻放，這就是黃花風鈴木，最近在高雄及屏東許多地方都可以見到黃花盛開的美麗景色，連日天氣晴朗，黃花風鈴木突然大爆發，「黃金大道又回來了」，吸引許多民眾前來賞花、拍照，也宣告春天即將來臨，無論是拍照還是純欣賞，都有不同風情。
黃花風鈴木「有花無葉」，盛開時，滿樹金黃相當耀眼，加上病蟲害少容易照顧，被環保署選為能防治空汙的樹種，今年由於雨水少，黃花風鈴木花苞不致被雨水打掉，每一棵樹都是滿滿的花包，蓄勢待發，已有許多棵樹提早開花，尤其在228連假大怒放，也擠爆一波波的遊客。
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