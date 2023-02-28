代糖恐增血栓風險 反對者稱合法安全

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】代糖幾乎不含熱量，已成為許多民眾減肥的首選。然而，研究指出，常添加進食物當中作為甜味劑的赤藻糖醇（erythritol），有導致血栓、中風與心臟病的風險。但有反對聲音指出，過往許多研究都表明，代糖是安全、且在大多數國家都可以合法使用於食品當中。

赤藻糖醇增血栓

代糖又被稱為甜味劑，有具甜味與低熱量的特性，且減少對血糖的影響，被許多減肥民眾當作糖的替代品。常見的代糖包括木糖醇、赤藻糖醇、甜菊糖等，天然就存在於水果蔬菜當中，人工合成的代糖則有糖精、阿巴斯甜等。

然而，《NewScientist》報導，最新研究指出，如果民眾血液中的赤藻糖醇含量提高，血栓、中風或心臟病等風險也會提高一倍。心血冠疾病與預防中心主任赫茲表示，赤藻糖醇會導致血液更容易凝結，血塊到心臟或大腦就會造成疾病風險，且「風險程度並不低」。

丹佛醫院心血管預防與健康中心主任佛爾曼表示，「此研究成為一大警訊」，儘管赤藻糖醇與心血管疾病的關係，還需要更多研究，但如果民眾出於謹慎的考量，可以限制赤藻糖醇的攝取量。

代糖很安全

《CNN》報導，卡路里控制委員會執行董事蘭金說，「該研究與數十年來的研究結果相反」，過去研究已表明，包括赤藻糖醇等代糖是安全的，且各國食物監管機構都允許代糖可以合理使用於食品當中。

代糖有許多優點，但目前代糖的長期影響並不明確，部分代糖可能會對人體的免疫系統產生負面影響，並增加患病的風險，加上代糖對某些人來說難以消化，可能導致腹部脹氣、腹瀉、腸胃不適等消化問題。

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