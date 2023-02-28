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228連假收假日國5北返「紫爆」雪隧回堵4.5公里 午後「11路段」易塞

國5昨晚大爆塞到凌晨2點才紓解 今天預估塞到晚上8點

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭即時報導
國道5號北上宜蘭頭城路段，上午已出現車潮，預估下午車潮更加集中，壅塞情況持續到晚上8時。圖／宜蘭縣警局提供
國道5號北上宜蘭頭城路段，上午已出現車潮，預估下午車潮更加集中，壅塞情況持續到晚上8時。圖／宜蘭縣警局提供

國5這兩天出現228連假的返鄉車流，昨晚恐怖爆塞到今天凌晨2點才紓解，今天的狀況可能比昨天好，中午雪隧前紫爆回堵約2公里，預估今晚要塞到晚上8點，請用路人耐心行駛。

國5車從昨天下午起北返車多，尤其雪隧前出現嚴重回堵，晚間9點高乘載管制結束後，車潮再度湧現，雪隧回堵長達6.5公里，縣內各交流道都出現2.5公里排隊車陣，頭城、宜4及羅東交流道車流直到今天凌晨2點才恢復順暢。

今天上午也以北返車流為主，高公局坪林行控中心8點啟動國5蘇澳至石碇北向各入口匝道儀控，9點50分啟動北上主線儀控，並緊縮匝道儀控，下午車潮集中，警方預估壅塞情形將持續至晚間8時；

另外蘇花路廊上午通暢，公路總局預估午後出現車潮，整日將有15800輛北返，北上易壅塞時段為下午1時至晚間10時。收假日北上車多易壅塞，行車時間較長，宜蘭縣警局員警及協勤民力於重要路口加強交通疏導，全力堅守交整崗位，請用路人遵從指揮通行，與前車保持適當安全距離，於尖峰時段可改走台9線北宜公路或台2線濱海公路，避開壅塞車潮。

昨（27）日國道5號北上壅塞，雪隧回堵長6.5公里，縣內各交流道出現2.5公里車陣，今天凌晨2時許才恢復順暢。圖／宜蘭縣警局提供
昨（27）日國道5號北上壅塞，雪隧回堵長6.5公里，縣內各交流道出現2.5公里車陣，今天凌晨2時許才恢復順暢。圖／宜蘭縣警局提供
國道5號北上宜蘭頭城路段，上午已出現車潮，預估下午車潮更加集中，壅塞情況持續到晚上8時。圖／翻攝自1968公路即時影像
國道5號北上宜蘭頭城路段，上午已出現車潮，預估下午車潮更加集中，壅塞情況持續到晚上8時。圖／翻攝自1968公路即時影像

車潮 雪隧

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