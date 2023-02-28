國5昨晚大爆塞到凌晨2點才紓解 今天預估塞到晚上8點

國5這兩天出現228連假的返鄉車流，昨晚恐怖爆塞到今天凌晨2點才紓解，今天的狀況可能比昨天好，中午雪隧前紫爆回堵約2公里，預估今晚要塞到晚上8點，請用路人耐心行駛。

國5車從昨天下午起北返車多，尤其雪隧前出現嚴重回堵，晚間9點高乘載管制結束後，車潮再度湧現，雪隧回堵長達6.5公里，縣內各交流道都出現2.5公里排隊車陣，頭城、宜4及羅東交流道車流直到今天凌晨2點才恢復順暢。

今天上午也以北返車流為主，高公局坪林行控中心8點啟動國5蘇澳至石碇北向各入口匝道儀控，9點50分啟動北上主線儀控，並緊縮匝道儀控，下午車潮集中，警方預估壅塞情形將持續至晚間8時；