竹竹通勤月票持續推動 竹縣府堅持拉上苗北及南桃園

桃園市府考量市民往來新竹通勤需求，日前與新竹市府初步溝通擬推「跨新竹通勤月票」，呼籲中央必須考量桃竹通勤人口、重視科技廊道，新竹縣府對此同樣積極，強調南桃園、苗北都與竹縣間有科技廊道通勤需求，將與3縣市合作推動月票。

新竹縣府表示，除北中南3大都會生活圈外，新竹縣市早已為同一個共同生活圈，因此起初就積極與新竹市府共同推動「竹竹通勤月票」，不過考量新竹與南桃園及苗北同樣有大量通勤通學需求，因此會再與2縣市開會討論合作。

竹縣府交旅處指出，南桃園包含中壢、楊梅有不少是搭乘台鐵往來湖口、新竹工業區上班的民眾，同樣在新竹關西也有許多民眾是搭乘客運前往桃園龍潭科學園區通勤上班，而苗北的頭份竹南與新竹間的聯繫又更為緊密。

交旅處提到，首要推動的是「竹竹通勤月票」，進一步會在考量新竹縣市與鄰近的南桃園及北苗栗也有通勤通學跨區的乘車需求，因此有必要推行「桃竹竹苗跨城際運輸加購月票」。

交旅處長戴志君表示，竹竹苗超過7成的通勤者主要移動通勤距離都在70公里以內，連假後將在新竹市府召開通勤月票會議，屆時與苗縣、桃市同樣會討論通勤月票合作，希望能促成桃竹竹苗跨城際運輸加購月票。