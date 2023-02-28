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228連假收假日國5北返「紫爆」雪隧回堵4.5公里 午後「11路段」易塞

228連假收假日國5北返「紫爆」雪隧回堵4.5公里 午後11路段易塞

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
上午8時55分，國5北向0公里發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道。圖／高公局提供
上午8時55分，國5北向0公里發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道。圖／高公局提供

今天為228連假最後一天，高公局表示，截至上午11時止，國道全線交通量為28.4百萬車公里，預估今日交通量為109百萬車公里，上午國道壅塞路段，除國5北向頭城至坪林路段上午10時起出現車多外，其餘路段行車大致正常。

根據高速公路1968即時路況，國5北返車流明顯增加，宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，時速低於19公里，雪隧南端入口排隊4.5公里。

高公局表示，上午8時55分，國5北向0公里發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道。上午8時54分國6西向18公里發生小客車與載水槽車追撞事故，占用外側車道。上午10時33分，國3北向47.6公里發生3輛小客車追撞事故，占用外側車道，導致回堵2.5公里，以上事故一度影響整體車流順暢。

高公局表示，預判下午重點壅塞路段包括國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰；國10西向仁武-左營端等路段，建議用路人多利用1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

車道 國道

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