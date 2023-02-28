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嘉義聖馬爾定電腦斷層結合AI系統 快速揪出早期肺癌

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義聖馬爾定醫院引進雲嘉地區最高階的640切電腦斷層，結合AI人工智慧分析系統，輔助醫師蔡岳峯判讀影像更精準。圖／嘉義聖馬爾定醫院提供
嘉義聖馬爾定醫院引進雲嘉地區最高階的640切電腦斷層，結合AI人工智慧分析系統，輔助醫師蔡岳峯判讀影像更精準。圖／嘉義聖馬爾定醫院提供

50歲王姓婦人日前因腋下腫脹疼痛至嘉義聖馬爾定醫院就醫，以640切電腦斷層掃描檢查，及AI系統輔助分析，發現肺部有0.2公分微小腫瘤，疑早期肺癌；經胸腔外科主任醫師蔡岳峯說明評估，王婦及早治療順利開刀切除，永絕後患。

肺癌是全球癌症死因第一，也是台灣癌症十大死因之首，醫師蔡岳峯表示，低劑量電腦斷層掃描（LDCT）是目前肺癌篩檢最靈敏的工具，相較於胸部X光，能夠偵測到極小的肺腫瘤或肺結節，根據結節大小和密度特徵，提供臨床醫師判斷腫瘤或結節是否有惡性的可能。

蔡岳峯指出，王婦平時沒有抽菸習慣，也沒有肺癌家族史，其腋下疼痛是由良性淋巴結腫大引起，反倒是透過640切電腦斷層，意外發現0.2公分的細小原位癌肺部小腫瘤，才能及早揪出病灶。

嘉義聖馬爾定醫院表示，引進雲嘉地區最高階的640切電腦斷層，具高品質3D立體影像、低輻射劑量、檢查速度快等特點，結合最新的AI人工智慧分析系統，輔助醫師判讀影像更精準，大幅提升診斷力。

透過電腦斷層掃描發現的肺部病灶，由醫師評估後若無立即手術之必要，可定期3至6個月追蹤一次，觀察其是否變化。蔡岳峯也說，原位癌如果未及時處理，一旦慢慢變大後，可能轉變為侵犯性肺癌，開刀風險隨之提高，預後也不樂觀。

衛生福利部目前推動肺癌早期偵測計畫，免費提供肺癌高風險族群2年一次的低劑量電腦斷層檢查；無符合免費條件的民眾，也可以利用定期健康檢查再加做肺部電腦斷層掃描，一起向肺癌說「不」！

嘉義聖馬爾定醫院引進雲嘉地區最高階的640切電腦斷層，結合AI人工智慧分析系統，輔助醫師醫師蔡岳峯判讀影像更精準。圖／嘉義聖馬爾定醫院提供
嘉義聖馬爾定醫院引進雲嘉地區最高階的640切電腦斷層，結合AI人工智慧分析系統，輔助醫師醫師蔡岳峯判讀影像更精準。圖／嘉義聖馬爾定醫院提供
嘉義聖馬爾定醫院引進雲嘉地區最高階的640切電腦斷層，結合AI人工智慧分析系統，輔助醫師醫師蔡岳峯判讀影像更精準。圖／嘉義聖馬爾定醫院提供
嘉義聖馬爾定醫院引進雲嘉地區最高階的640切電腦斷層，結合AI人工智慧分析系統，輔助醫師醫師蔡岳峯判讀影像更精準。圖／嘉義聖馬爾定醫院提供

肺癌 醫師 腫瘤

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