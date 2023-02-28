開Party不是最吵！10大網友最難忍受的居家噪音「這聲音」NO.1

好吵！

多數人都期待自己的居住品質寧靜、安穩，但現實生活上，總會有來自鄰居的噪音或外界的干擾聲響。眾所周知，近期藝人隋棠被鄰居控訴放任家中小孩嬉鬧，引發風波；藝人王子曾因為在家舉辦派對，聲音過大被鄰居投訴；還有周湯豪也曾被鄰居抗議，半夜播放音樂太大聲等等。

每個人對於噪音的容忍度與敏感度不盡相同，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理統計出網友熱議的「10大居家噪音」，究竟哪些聲音最令人難以忍受？

信義居家合作協力商賽亞室內裝修設計師劉大章表示，早期的老公寓、華廈，結構與厚度的要求與現今不同，因此樓上小孩跑跳聲、移動家具聲、拖鞋聲，樓下住戶都可能聽到，通常入住前都較難發現，若想遠離噪音，最頂層的房子離馬路最遠，相對會是比較好的選擇。想進一步改善這些困擾，可從「吸音」、「隔音」兩方面著手，例如購買市售的吸音材料，貼或噴在天花板、牆壁上，將聲音吸掉；欲效果更好，可於天花板內層做隔音，可有效減少大部分噪音。





No.10 開關門聲

各種門扇因為材質、設計不同，加上每個人力道不一，容易在開關門時產生撞擊聲；使用好幾年的門扇、軸承老舊的鐵捲門也難以避免出現「嘎吱」聲響。對於開關門發出的聲響，不少網友都很有感，「我媽直接去隔壁跟他們說，對方給的回答是『我們的木頭地板舊了、腐了才會那樣，門要大力關才能關起來』，後來又說甩門都是小孩在甩」、「正樓下的住戶，三不五時會叫我們走路小聲一點，關門聲注意一下，我自認噪音不是我造成的」。若是想開關門輕聲一點，可嘗試貼防撞膠條、防撞泡棉或是在旋轉的配件上加潤滑油，調整緩衝效果。

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No.9 聊天、吵架

若自家門窗隔音效果不佳，又與隔壁住戶間隔很近，或是住得比較靠近馬路邊，外邊的聊天聲、吵架聲容易聽得一清二楚。有網友反應，「真的很討厭三更半夜，講話超大聲沒品的住戶」、「（外籍住戶）他們講話都很大聲喧嘩，而且還會在走廊抽菸，真的很困擾我們」。對於聊天講話聲，不少人都有遇過類似情況，有網友提出建議，首先可以先找出噪音的源頭，透過匿名貼紙條善意提醒，或當面向對方進行初步溝通；若溝通無效則可收集證據，在噪音發生時錄音錄影，再進一步尋求管委會或警察協助。

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No.8 演奏樂器、唱歌

許多人喜歡在家中高歌幾曲，開起個人演唱會、音樂會，一曲接一曲唱得很開心，演奏得很陶醉，完全沉浸於音樂氛圍中，不過，這些歌聲和音樂聲，對於鄰居來說可能痛苦不堪。從網路上的討論可以看出，不少人都有碰過類似狀況，「假日和平日鄰居都很努力彈鋼琴，被吵得頭很痛，希望他不要在晚上彈鋼琴」、「閨蜜之前買了房子，樓上鄰居會固定時間彈鋼琴，她覺得噪音十分困擾，溝通好幾次之後，鄰居完全不理會，還變本加厲」。信義居家建議，若需要在家中演奏樂器，可考慮規劃視聽間，使用矽酸鈣板搭配凹凸隔音棉做裝修，能成功阻絕室內噪音，避免噪音「外流」。

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No.7 移動家具聲

地板是家裡最容易產生噪音的地方之一，而且地板發生的聲響，相當容易傳到鄰居家裡，無論是稍微挪動家具或是移動地板上的物品，都非常容易產生聲響，許多網友分享自身經驗，「我們家住在4樓，5樓最近剛搬來一對情侶，只要到半夜1點就會開始出現各種噪音，有撞擊的聲音，拖移家具的聲音，還有碰碰碰的聲音」、「我們租住15樓近1年，長期受16樓鄰居噪音所擾，近期因為嬰兒常被樓上鎚子聲、各式各樣櫃子倒塌聲、跑步聲與移動家具聲嚇到，一天至少10次以上」。信義居家指出，以地板來說，瓷磚、混凝土和石材地板的噪音傳遞力非常強，可嘗試採用橡膠、新時代乙烯基、地毯或軟木地板等材質，近年大多數複合地板還提供減聲襯墊以減少噪音。

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No.6 拖鞋腳步聲

住公寓、大樓的民眾容易遇到樓上、樓下相互干擾的情況，尤其當樓上鄰居步伐重、用力走路時，樓下鄰居可能會受到噪音影響，網友表示，「隔音很差，樓梯間的聲音很大，樓上的腳步聲也很明顯 ，這點最困擾，每天早上都會被吵醒，不知道耳塞能否改善」、「每天晚上的腳步聲，真的是會讓人得病」、「舊房子隔音本來就差，腳步聲也是很明顯，尤其夜深人靜，只能請你們加穿室內拖鞋」。房產專家Sway在粉專「Sway房市觀測站」建議，「你覺得腳步很輕，不代表真的很輕，樓上的狗跑步或是不同門的甩門聲，都聽得很清楚，在家建議穿拖鞋，才會降低腳步聲。」

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No.5 動物叫聲（貓叫、狗叫）

現在許多家庭都有養寵物，常見的像是貓、狗、鳥類，一旦毛小孩過於興奮或失控，發出過大的叫聲，不僅需要主人耐心教導，也非常考驗鄰居的容忍度。有不少網友抱怨鄰居與鄰居家的寵物，「那些毛孩父母都覺得別人也要覺得自己家的狗叫像天籟，你投訴他，他還會說你不人道，不讓狗快樂地叫」、「我弟養了一隻八哥快十年，這鳥愛尖叫，叫聲真的很刺耳，家中只要有大一點的聲響，這隻鳥就一直尖叫，真的很煩很困擾」。一般而言，民眾可向地方警察機關投訴噪音干擾，被檢舉的民眾則可能被處新台幣6,000元以下之罰鍰；另外，飼主若發現家中寵物常常有吠叫的狀況，必須先了解狗狗的行為原因，再根據狀況進行改善。

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No.4 家電運作聲（洗衣機、烘衣機、空調）

洗衣機、空調等機器轟轟的運轉聲，聽久了實在令人煩躁，尤其是深夜就寢之際，這類的機器運作聲會更加被凸顯，使得許多人無法安穩入眠，影響睡眠品質。有網友表示，「洗衣機的聲音會影響小房間的睡眠」、「自從隔壁搬來之後，常常出現嗡嗡嗡的聲音，不知道到底是冷氣機還是什麼，大概都在凌晨的時候」。建議大家在選擇家用電器時，可以盡量挑選標榜靜音、噪聲低的產品，同時也要避免在深夜洗衣、烘衣，給自家及鄰居寧靜的住家品質。

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No.3 施工、裝潢聲

無論是道路施工或是同棟住戶裝潢裝修，難免會發出巨大聲響，對於該類的噪音聲響，很多人都深受其害，網路上更是出現一系列的抱怨文，「原本承諾早上9點後才開始重機具施工，但好幾次施工人員未注意時間，提早用重機具或電鑽施工，造成極大噪音」、「想爆料附近鄰居，一般施工規定是早上8點到晚上6點，但是超過6點竟然還在鑽東西，很惱人」、「工程作業中發出噪音，好幾位房客都受不了，紛紛要求退租」。

信義居家合作協力商賽亞室內裝修設計師劉大章指出，如果是同棟樓的施工聲可能難以避免，但若是馬路上的施工，可以在窗戶方面加強隔音，使用氣密窗或包覆式的雙層玻璃氣密窗，以及加裝厚窗簾，有利於將噪音減至最低。

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No. 2 交通工具聲（車聲、喇叭聲、捷運）

如果是住在交通要道附近，交通噪音絕對無法避免，像是交流道出入口、鄰近捷運、鐵路平交道或是住在飛機場附近等，周邊居民長期暴露在噪音環境中，極可能有睡眠品質不良的隱憂。另外，也有不少網友抱怨，住家附近馬路寬敞，因此深夜經常有飆車族開著改裝車呼嘯而過，一下子是喇叭聲，一下子又是轟隆隆的引擎聲，相當擾人，「實在太吵，機車聲震耳欲聾，隔音窗也擋不住」、「每天晚上9點到11點， 就是改裝車逛大街的時間~真的好吵啊」、「怎麼還有車的上鎖設計是按喇叭，一直在住宅社區庭院按喇叭，實在是社區住宅裡一大噪音」。

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No.1 小孩跑跳聲

小孩跑跳聲在藝人隋棠與鄰居爆發噪音事件的「助攻」之下，一舉衝上「居家噪音」網路討論聲量第一名，除了針對隋棠事件的討論之外，還有很多網友紛紛拿出自身經歷，互相吐苦水，「樓上夜裡會啟動攪麵機桿麵或拍打麵糰，發出類似脫水機的低頻噪音，白天也有小孩奔跑、捶打牆壁，真的很困擾」、「美好的休假被樓上鄰居毀了，吵死了！！！（樓上小孩的奔跑聲）跟樓上講過得到的回答是，要我們體諒他們家的小孩」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月24日至2023年02月23日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『居家噪音』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統