明入夜變天！本周連兩波東北季風 最冷時間點曝光

今天到明天白天，全台各地都是多雲到晴的天氣，高溫有24至26度，屬於溫暖的天氣，不過明天水氣稍微增多，東半部會有零星降雨。氣象局表示，明天會有微弱北風南下，高溫稍降，晚間則有一波東北季風增強，接著4日又再一波，本周最冷時間點落在周四晚間至周五清晨，台南以北、東北部低溫僅13至14度。

氣象局表示，明天晚間會有一波東北季風增強，不過影響時間很短，僅到周四，水氣也沒有很多，明天晚間到後天，東半部降雨機率提高，桃園以北容易有零星降雨，不過雨勢都不會很大，周四開始就會減弱，僅剩下東半部有零星飄雨的機會。

不過氣象局表示，周六又有一波東北季風增強，這波影響時間比較長，一直到下周一，迎風面降雨情況明顯，東半部容易有局部降雨，北部則有零星降雨，周日則剩下花東地區有零星飄雨。

至於氣溫方面，氣象局表示，今天白天各地高溫都有24至26度，不過明天晚間，隨著微弱北風南下，北部高溫稍降，來到22度左右，其他地區不變。

不過隨著冷空氣逐漸南下的過程，氣溫也會愈來愈低，氣象局表示，屆時北台灣高溫僅剩16至18度，最冷時間點落在周四晚間至周五清晨，台南以北、東北部低溫僅13至14度，其他地區為16度，一直到下周一冷空氣強度減弱，高溫才會略微回升。