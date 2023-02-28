屏鵝公路收假停停走走到深夜 警方：每小時3000輛難消化

228連假今天結束，屏東縣警局和這次連假調整以往調撥車道作為，收假時段北上調撥車道改從台1線枋山楓港段開始，但有用路人抱怨枋山至水底寮北上段一路塞塞走走直到深夜；警方說，北上調撥路段改從楓港開始後，匯入台26線的墾丁北返車流已不見回堵，枋山至水底寮段因每小時車流高達3000輛，平均車速40至50公里，較過去龜速已有改善。

台1線屏東枋寮水底寮至枋山楓港段是往返墾丁及到台東的必經路段，因應連假車潮造成的交通壅塞，警方過去在台1線水底寮至枋山路段（436.5至445.5公里），針對南下或北上車流調撥車道，但評估最近的台1線南北向車流量後，發現收假期間的北上車流量，常會在匯入台9線與台26線王匯流處楓港段堵塞，此次連假北上調撥車道路段改從楓港段到枋山段（460公里至453公里），考量車輛行駛調撥車道安全性及穩定度，大型車輛禁止行駛。

台1線枋山楓港北上段，昨天首波收假車潮下午3時出現每小時3000輛的超大量， 警方下午3時5分開始實施北上調撥車道措施，調撥南下內側車道供北上車輛行駛，下午4時40分開始實施永翔分流，引導台1線枋寮段南下車流右轉永翔路，續接台17線南下行駛，車流尚稱順暢；但有用路人在地方社群平台PO文抱怨，枋山至水底寮北上段一路塞塞走走到深夜，接著國道3南州交流道前又塞，規畫中的屏南快速道路，腳步真要加快了。