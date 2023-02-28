快訊

香港明起全面取消口罩令 室內外、搭公共交通都可不戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1年多來坍5次！台鐵集集支線114年底通車 不排除改線

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵集集支線集集段隧道，前年因大雨走山，隧道毀損，隨後又因遭逢梅雨季、地震等影響，邊坡至少坍方5次之多。圖／台鐵局提供
台鐵集集支線集集段隧道，前年因大雨走山，隧道毀損，隨後又因遭逢梅雨季、地震等影響，邊坡至少坍方5次之多。圖／台鐵局提供

台鐵集集支線集集段隧道，前年因大雨走山，隧道毀損，隨後又因遭逢梅雨季、地震等影響，邊坡1年多來，至少坍方5次之多。台鐵局表示，集集支線二號及三號隧道上方的邊坡滑落，擠壓隧道體及二座隧道之間的連通結構，目前正在進行修復，預計民國114年底全線通車；另同時將檢討啟動委託可行性研究案，研議集集線隧道段是否應改線。

台鐵集集支線是台鐵支線中最平緩的一段，也是南投縣內唯一的鐵道交通線，不過前年8月因為邊坡坍方，導致隧道結構遭土石擠壓變形，去年5、6月又因午後強降雨，雨水宣洩不及，導致邊坡大量土石坍滑，修復工程再延後，該路段從前年8月至今，至少坍方5次之多。集集支線目前僅通行二水到集集，至於集集到水里段則是以公路接駁方式因應。

台鐵局表示，去年6月那次的邊坡坍滑，範圍很大又很陡，坍滑範圍至少有180公尺至200公尺寬，高度則近100公尺。

台鐵局表示，原本2號隧道今年要先搶通，不過去年中又發生土石坍滑意外，導致隧道被土石擠壞，再加上集集支線沿線都是破碎地帶，因此目前會先做邊坡做好防護防護工作。

台鐵局表示，目前原則上會在汛期前，先把可能影響台16線的土方移除，並作臨時性防護，以確保台16線用路人的安全，接下來預計再花一年時間做整個邊坡防護工程，並用半年時間興建新的隧道，預計114年底前通車。

為確保該地域及工地安全，台鐵局表示，已啟動緊急採購，新增坍滑區段的臨時擋土設施，清除邊坡上方不穩定土石，進行坍滑邊坡整體地質鑽探調查，並強化監控措施。另立即進行勘察，了解坡頂用地整體排水狀況。此外，加固原坍滑邊坡之永久性措施，將提早納入新的委託設計、監造案一併辦理，縮短工期降低風險。

不過由於集集支線的沿線邊坡都屬於破碎路段，為避免影響通行安全，台鐵局表示，原本的想法是改走長隧道，不過這就會和觀光完全脫鉤，因此目前也考慮啟動改線的可行性研究。

台鐵局長杜微等人日前到集集視察「集集線二、三號隧道及邊坡改善工程」。圖／台鐵局提供
台鐵局長杜微等人日前到集集視察「集集線二、三號隧道及邊坡改善工程」。圖／台鐵局提供

集集 台鐵

延伸閱讀

金瓜石邊坡坍方 瑞芳公所搶通不影響連假交通

恆春半島路網更舒適安全 228連假2重要道路升級通車

大雨瑞芳金瓜石北34土石坍方 近黃金瀑布道路中斷搶修

新店安坑輕軌通車，區域房市蓄勢待發

相關新聞

影／關掉鬧鐘睡回籠覺？ 專家提醒：千萬別設貪睡鬧鐘

很多人在設定早晨的鬧鐘時都會多設幾個貪睡鬧鐘，希望能夠睡個短短的回籠覺，不過近期專家卻建議民眾不要使用貪睡鬧鐘，認為貪睡鬧鐘會讓人在白天都陷入昏昏沉沉的狀態。

不斷更新／228連假收假日國道11地雷 北返中午前快出發

今天為和平連續假期收假日，目前國道各路段車流順暢。交通部高速公路局預估北上部分路段仍會車多速慢。

台中、雲林濃霧特報 能見度不足200公尺

中央氣象局發布台中市、雲林縣濃霧特報，今天西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，台中及雲林已出現能見度不足200公...

1年多來坍5次！台鐵集集支線114年底通車 不排除改線

台鐵集集支線集集段隧道，前年因大雨走山，隧道毀損，隨後又因遭逢梅雨季、地震等影響，邊坡1年多來，至少坍方5次之多。台鐵局...

228連假最後一天回暖 中南部11處空品差出遊要注意

今天是228連假最後一天，由於冷空氣減弱，氣溫回升，各地晴朗穩定，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南區位於下風處，...

未來一周2波東北季風接力 中南部短期沒明顯降雨機會

天氣風險管理公司天氣分析師林琮訓說，白天陽光出來以後，氣溫很快回升，各地高溫可以來到24-26度，呈現日夜溫差大的型態，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦