1年多來坍5次！台鐵集集支線114年底通車 不排除改線

台鐵集集支線集集段隧道，前年因大雨走山，隧道毀損，隨後又因遭逢梅雨季、地震等影響，邊坡1年多來，至少坍方5次之多。台鐵局表示，集集支線二號及三號隧道上方的邊坡滑落，擠壓隧道體及二座隧道之間的連通結構，目前正在進行修復，預計民國114年底全線通車；另同時將檢討啟動委託可行性研究案，研議集集線隧道段是否應改線。

台鐵集集支線是台鐵支線中最平緩的一段，也是南投縣內唯一的鐵道交通線，不過前年8月因為邊坡坍方，導致隧道結構遭土石擠壓變形，去年5、6月又因午後強降雨，雨水宣洩不及，導致邊坡大量土石坍滑，修復工程再延後，該路段從前年8月至今，至少坍方5次之多。集集支線目前僅通行二水到集集，至於集集到水里段則是以公路接駁方式因應。

台鐵局表示，去年6月那次的邊坡坍滑，範圍很大又很陡，坍滑範圍至少有180公尺至200公尺寬，高度則近100公尺。

台鐵局表示，原本2號隧道今年要先搶通，不過去年中又發生土石坍滑意外，導致隧道被土石擠壞，再加上集集支線沿線都是破碎地帶，因此目前會先做邊坡做好防護防護工作。

台鐵局表示，目前原則上會在汛期前，先把可能影響台16線的土方移除，並作臨時性防護，以確保台16線用路人的安全，接下來預計再花一年時間做整個邊坡防護工程，並用半年時間興建新的隧道，預計114年底前通車。

為確保該地域及工地安全，台鐵局表示，已啟動緊急採購，新增坍滑區段的臨時擋土設施，清除邊坡上方不穩定土石，進行坍滑邊坡整體地質鑽探調查，並強化監控措施。另立即進行勘察，了解坡頂用地整體排水狀況。此外，加固原坍滑邊坡之永久性措施，將提早納入新的委託設計、監造案一併辦理，縮短工期降低風險。