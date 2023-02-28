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宜蘭買蔥油餅...老闆收完錢「突喊少1百」手法網嚇壞：是慣犯

聯合新聞網／ 綜合報導
影片中，老闆娘接過300元後，有100元順勢掉到地板上。（紅圈處） 圖／Dcard
影片中，老闆娘接過300元後，有100元順勢掉到地板上。（紅圈處） 圖／Dcard

有一名女網友表示228連假期間和家人到宜蘭玩，途中買了蔥油餅來吃，被推銷到買了220元，老闆娘接過300元後卻突然說「少了一張100元」，只好無奈再掏錢結帳。事後看影片才發現，那張不見的100元是被老闆娘順勢掉在地板，不少網友也質疑「看起來很熟練」，懷疑店家是慣犯了。

一名女網友在Dcard發文，連假和家人去宜蘭玩，要買蔥油餅來吃，原本只買了三個蔥油餅，一個蔥多餅，結果店家製作時候多做一個蔥多餅，結帳時便推銷她們多買一個蔥多餅，價格也從原本的170元變成220元，家人拿出300元給老闆娘找錢。

沒想到老闆娘接到300元後，找完零錢後才說少給了一張100元，表姐表示有看到錢掉了，但店家執意說沒有，並且誘導她們看地板，發現一直找不到錢後，只好再補了一張100元給她，但全程都已經被錄影下來，看影片中發現老闆娘接到300元後，真的有100元掉在地板。

給店家看影片後，她們又再次看了地板，表示沒有，原po表示那家蔥油餅店是小攤販，攤販車子中間有大櫃子，再下面才是地板，最後原po媽媽在大櫃子看到100元，老闆還很抱歉地說對不起，但原po重新看影片覺得「手法太純熟」，不太像不小心，質疑店家應該是先看地板找錢，而不是先和客人說少錢。

貼文曝光後也引起網友熱議，「100不可能是掉的阿，影片看就是她丟出去的」、「她是把100用拇指推出去的欸，身為做生意且負責收錢的人，一定是把錢抓緊啊」、「一看就是慣犯了」、「看起來很熟練欸，阿不就還好有錄影」錢不夠會直接說少20，不會先找錢再說少100的啦，邏輯完全不通啊」。

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