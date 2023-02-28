快訊

香港明起全面取消口罩令 室內外、搭公共交通都可不戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228連假最後一天回暖 中南部11處空品差出遊要注意

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
截至上午10時止，總計有11處空品測站亮「橘燈」。圖／取自環保署空品監測網
截至上午10時止，總計有11處空品測站亮「橘燈」。圖／取自環保署空品監測網

今天是228連假最後一天，由於冷空氣減弱，氣溫回升，各地晴朗穩定，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南區位於下風處，汙染物稍易累積，截至今天上午10時，總計有11處空品測站亮「橘燈」，環保署提醒，中部、高屏地區、斗六地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

依照環保署資料及氣象局27日晚間6時氣象資料顯示，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍轉差，竹苗至雲嘉南空品區外海可能有背風渦旋生成，汙染物易累積；西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏空品區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

環保署指出，3月1日（周三）白天環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差；晚起東北季風增強，迎風面擴散條件好轉，中南部位於下風處，汙染物仍易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

3月2日（周四）環境風場為東北風，中部以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南空品區位於下風處，汙染物仍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

馬祖 環保署 宜蘭

延伸閱讀

出遊、返家潮 228連假最後一天 省道車流估中午後湧現

228連假第3天新北景點湧人潮 估較例假增3到4成

228連假蘇花路廊增3成車潮 明北返車輛上看1萬5千輛次

228連假民眾出遊 高雄景區、渡輪湧逾萬人

相關新聞

影／關掉鬧鐘睡回籠覺？ 專家提醒：千萬別設貪睡鬧鐘

很多人在設定早晨的鬧鐘時都會多設幾個貪睡鬧鐘，希望能夠睡個短短的回籠覺，不過近期專家卻建議民眾不要使用貪睡鬧鐘，認為貪睡鬧鐘會讓人在白天都陷入昏昏沉沉的狀態。

不斷更新／228連假收假日國道11地雷 北返中午前快出發

今天為和平連續假期收假日，目前國道各路段車流順暢。交通部高速公路局預估北上部分路段仍會車多速慢。

台中、雲林濃霧特報 能見度不足200公尺

中央氣象局發布台中市、雲林縣濃霧特報，今天西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，台中及雲林已出現能見度不足200公...

1年多來坍5次！台鐵集集支線114年底通車 不排除改線

台鐵集集支線集集段隧道，前年因大雨走山，隧道毀損，隨後又因遭逢梅雨季、地震等影響，邊坡1年多來，至少坍方5次之多。台鐵局...

228連假最後一天回暖 中南部11處空品差出遊要注意

今天是228連假最後一天，由於冷空氣減弱，氣溫回升，各地晴朗穩定，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南區位於下風處，...

未來一周2波東北季風接力 中南部短期沒明顯降雨機會

天氣風險管理公司天氣分析師林琮訓說，白天陽光出來以後，氣溫很快回升，各地高溫可以來到24-26度，呈現日夜溫差大的型態，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦