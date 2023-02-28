228連假最後一天回暖 中南部11處空品差出遊要注意

今天是228連假最後一天，由於冷空氣減弱，氣溫回升，各地晴朗穩定，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南區位於下風處，汙染物稍易累積，截至今天上午10時，總計有11處空品測站亮「橘燈」，環保署提醒，中部、高屏地區、斗六地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

依照環保署資料及氣象局27日晚間6時氣象資料顯示，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍轉差，竹苗至雲嘉南空品區外海可能有背風渦旋生成，汙染物易累積；西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏空品區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

環保署指出，3月1日（周三）白天環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差；晚起東北季風增強，迎風面擴散條件好轉，中南部位於下風處，汙染物仍易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

3月2日（周四）環境風場為東北風，中部以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南空品區位於下風處，汙染物仍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。