未來一周2波東北季風接力 中南部短期沒明顯降雨機會

天氣風險管理公司天氣分析師林琮訓說，白天陽光出來以後，氣溫很快回升，各地高溫可以來到24-26度，呈現日夜溫差大的型態，要多注意白天跟晚上的氣溫變化。

明天連假結束，林琮訓說，需要注意仍是清晨低溫，西半部地區留意局部霧靄或是低雲影響，會造成能見度不佳，若是較早出門要注意行車安全、小心駕駛。

他說，白天起台灣北邊有微弱的低壓鋒面發展，並且逐漸向東移動，鋒面尾端將會掠過台灣北部，但是預估影響不大，只有北部有局部雲量增多或短暫小雨的機會，持續時間不長，到了晚上東北季風將逐漸增強，這波東北季風挾帶的水氣較少，就連迎風面的降雨都不是很明顯，天氣上東半部雲量較多，西半部基本上仍維持晴到多雲的天氣。

預估東北季風會在周五稍稍減弱，林琮訓說，但是到了周六又將有大陸高壓東移，帶來下一波的東北季風增強，感受上不會有太大的變化，水氣也持續偏少，各地還是會維持良好的天氣型態，但這也代表著短期內中南部還是沒有明顯的降雨機會，要持續節約用水。

氣溫方面，在明晚東北季風增強以後，到周末北部、東北部全天感受較涼，氣溫都不到20度，中南部、花東白天高溫可達21-24度，相對溫暖，但是夜晚清晨由於大氣偏乾，各地都會轉涼，甚至局部還是有極端低溫出現的機會。

林琮訓說，短期內日夜溫差大的情形可能還要持續下去，對身體多少會有些負擔，尤其是心血管疾病的人，要多加留意。