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出遊、返家潮 228連假最後一天 省道車流估中午後湧現

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
蘇花路廊北上車流變多，員警昨天在四線道轉二線道的崇德管制站疏導，並放置三角錐，引導車輛單線依序前進。圖／警方提供
蘇花路廊北上車流變多，員警昨天在四線道轉二線道的崇德管制站疏導，並放置三角錐，引導車輛單線依序前進。圖／警方提供

今天是228連假最後一天，交通部公路總局表示，截至今天上午9時止，省道路況大致上良好，因假期即將結束，除返回工作地外亦伴隨把握最後時機出遊車潮，預估中午前後至下午時段，風景區以及聯外道路容易出現車多壅塞的狀況。

公路總局表示，昨天下午時段部分觀光地區及快速公路路段車流量較高，包含北部台2線濱海公路路段、台3大溪老街武嶺橋路段、台4線崁津大橋至武嶺橋路段、台7乙線大埔路段至三峽老街路段、台9甲線烏來老街路段至新烏路段、台15線浸水橋路段至南寮路段、中部台61線中彰大橋路段、台78線斗南路段、南部台1線楓港路段、台9線南迴公路（台9線麻里巴橋路段、草埔森永隧道至雙流路段）、東部台9線蘇花公路（東澳、南澳、和平、崇德）等，提醒民眾行駛上述路段時，都要特別留意。

公路總局表示，今天省道易壅塞路段包含台61線竹南路段與中彰大橋路段、台1線水底寮路段、台9線蘇花路廊、銜接國道的台86線仁德系統路段與歸仁交流道、台18線中埔交流道等，觀光風景區易壅塞路段包含台2線福隆路段與萬里至大武崙路段，台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪路段及台9甲線新店至烏來路段等預估也有車多壅塞情形。建議先查詢交通狀況後選擇離峰時段或替代道路再出發，注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供之即時路況資訊。

至於大眾運輸工具部分，公路總局表示，昨天西部國道客運共計行駛5511班次，疏運9萬8083人，疏運人數較111年同期增加7.2%；東部國道客運路線共計行駛1457班次，疏運2萬6368人，疏運人數較去年同期增加18.1%。

國道客運 大溪老街 武嶺

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