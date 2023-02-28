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不斷更新／228連假收假日國道11地雷 北返中午前快出發

聯合報／ 記者邱瓊玉董俞佳／台北即時報導
今天國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
今天國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專

（7:00更新）

今天為和平連續假期收假日，目前國道各路段車流順暢。交通部高速公路局預估北上部分路段仍會車多速慢。

高速公路局預估今天國道交通量為109百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局說，建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

今天國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
今天國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
國道匝道封閉措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
國道匝道封閉措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專

國道 高速公路

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