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強輻射冷卻加持 台東鹿野7.4度 吳德榮：明晚東北季風增強
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣續減弱，因強輻射冷卻加持，仍給竹苗、花東帶來極低溫；平地最低氣溫為台東鹿野鄉7.4度，其次是新竹峨眉鄉8.1度。
吳德榮說，今、明兩天冷空氣減弱，氣溫回升；各地晴朗穩定，東半部偶有局部少量飄雨的機率。夜間因輻射冷卻加持，清晨氣溫明顯偏低，今天北部11至26度，中部11至27度，南部11至29度，東部8至27度。
吳德榮說，明晚起至周五東北季風增強，影響輕微，北台灣雲量稍增，東半部有局部短暫降雨的機率；北台灣轉涼，其他地區氣溫略降，各地早晚偏涼微冷。
他表示，周六水氣略增；大台北東側、東半部有局部短暫雨。周日、下周一水氣減少，各地晴朗穩定，白天北舒適、南微熱，清晨氣溫低，日夜溫差很大。
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