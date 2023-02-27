明天收假 高公局預估國道這些路段會壅塞請提早上路

交通部高公局表示，今日(2/27)為和平連續假期第3日，下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、北向新竹系統至湖口、大林至斗南；國3北向關西至大溪、大山至西濱、彰化系統至龍井、南雲至名間；國5北向宜蘭至坪林；國6西向愛蘭至國姓、東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。截至17時，國道交通量為78.1百萬車公里，預估全日交通量為118百萬車公里。

明日(2/28)為和平連續假期收假日，預估國道交通量為109百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。