快訊

染毒消失演藝圈近10年 「康熙」男星撇婚變近況意外曝光

明天收假 高公局預估國道這些路段會壅塞請提早上路

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
228連假國道交通攻略。圖／高公局提供
228連假國道交通攻略。圖／高公局提供

交通部高公局表示，今日(2/27)為和平連續假期第3日，下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、北向新竹系統至湖口、大林至斗南；國3北向關西至大溪、大山至西濱、彰化系統至龍井、南雲至名間；國5北向宜蘭至坪林；國6西向愛蘭至國姓、東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。截至17時，國道交通量為78.1百萬車公里，預估全日交通量為118百萬車公里。

明日(2/28)為和平連續假期收假日，預估國道交通量為109百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

高公局表示，明日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

14時04分國3南向128公里1輛油罐車起火。圖／高公局提供
14時04分國3南向128公里1輛油罐車起火。圖／高公局提供

國道 宜蘭 新竹

延伸閱讀

不斷更新／228連假第3天國5北返「紫爆」 雪隧回堵5公里

霧峰觀光和工商發展快 市府在區公所增設就業服務台

明後天國道北返增恐塞車更嚴重 高公局籲提早出門

228連假第2天午後國道10地雷路段曝 建議國5南向傍晚再出發

相關新聞

鄭明典1圖揭「春天腳步近了」？ 氣象局不排除有冷空氣 這天起北部轉涼

冷氣團減弱，今天白天開始，各地氣溫回升，白天高溫達20度以上，中央氣象局長鄭明典臉書也貼出一張平流層的溫度變化圖，表示出...

228連假收假了！ 公路總局預估明「這些路段」易塞車

今(27)日因天氣晴朗民眾出遊踴躍，交通狀況受出遊車潮影響，截至下午2時止，鄰近觀光風景區部分省道路段有車多壅塞情形，包...

乾旱不雨嘉義山區嚴重缺水 大阿里山茶區春茶難吐芽

嘉義縣大阿里山茶區正值春茶將吐芽時期，因乾旱季加上不雨，山區溪水盡乾枯，茶園嚴重缺水灌溉，春芽難吐，甚至有茶樹已乾枯，茶...

雪隧前紫爆回堵4公里 228連假第3天國5恐塞到深夜

228連假第三天，國5出現北返車流，高公局坪林行控中心上午陸續啟動各匝道儀控及主線儀控，下午車流逐漸增多，2點高乘載管制...

健保藥價調降4月上路 祭中期3支箭避免缺藥

健保署長石崇良今天表示，健保藥價調降將如期在4月上路，面對近期缺藥潮，將啟動藥品支出目標檢討、規劃建立風險管控機制及規劃...

明天收假 高公局預估國道這些路段會壅塞請提早上路

交通部高公局表示，今日(2/27)為和平連續假期第3日，下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、北向新竹系統至湖口、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦