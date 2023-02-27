鄭明典1圖揭「春天腳步近了」？ 氣象局不排除有冷空氣 這天起北部轉涼
冷氣團減弱，今天白天開始，各地氣溫回升，白天高溫達20度以上，中央氣象局長鄭明典臉書也貼出一張平流層的溫度變化圖，表示出現「平流層暖變」，溫度持續來回震盪，但最終增溫幅度相對較大；中央氣象局表示，溫度變化大代表春天腳步近了，但未來，仍要留意可能的冷空氣或者冷氣團。
氣象局表示，明(28)日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。明日西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；明晚起東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島有長浪發生的機率。
鄭明典說，不乾脆的「平流層暖變」持續來回震盪，不過最終的增溫幅度還是很大，平流層變化的訊號正逐漸下傳，持續觀察。
氣象局表示，平流層暖變代表天氣變化很大，雖然溫度持續回暖，但未來也不排除會有冷空氣，甚至冷氣團南下，仍需要觀察注意。
氣象局表示，２8日(二)至３月１日(三)白天各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及大台北山區有零星短暫雨。１日晚起東北季風增強，２日(四)東北季風影響；北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。３日(五)東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升；東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
而４日(六)東北季風再增強，各地早晚天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。５日(日)東北季風影響，早晚天氣較涼；各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有局部短暫雨。
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