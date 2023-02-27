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228連假收假了！ 公路總局預估明「這些路段」易塞車

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
九族文化村櫻花季今天一早就有許多遊客提早湧入，園區早上10點就宣布園區停車場容量已經達到八成。圖／九族文化村提供。
九族文化村櫻花季今天一早就有許多遊客提早湧入，園區早上10點就宣布園區停車場容量已經達到八成。圖／九族文化村提供。

今(27)日因天氣晴朗民眾出遊踴躍，交通狀況受出遊車潮影響，截至下午2時止，鄰近觀光風景區部分省道路段有車多壅塞情形，包含台2線淡水竹圍往紅樹林路段、台2線安樂往大武崙路段、台3線大溪往武嶺橋路段。

公路總局表示，在觀光風景區停車場狀況部分，台14甲線清境農場、台21線日月潭，台18線阿里山等地停車率已達85%以上，敬請用路人於行經上述路段時，留意沿線資訊可變標誌CMS發布的路況及停車資訊，適時轉至其他景點以免塞在車陣中。

明（28）日為228連假最後1天，公路總局預估觀光風景區周邊路段仍有短程出遊車潮，包含北部台2線東北角路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段；中部台3線苗栗大湖路段、台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭周邊等。

另，公路總局預估，省道主要幹道將有返回工作地的車流出現，包含北部鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南路段、南部台9線南迴公路及台1線水底寮至楓港路段，以及東部台9線蘇花路廊等，提醒用路人於行前查詢路況，以減少行車時間。

公共運輸部分，公路總局督導各客運業者落實車輛安全整備及防疫措施，定期辦理場站及車輛消毒作業，請搭乘公路客運民眾也配合防疫規定，共同創造安心的乘車環境。

公路總局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今(27)日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2087班次，疏運3萬2293人；東部國道客運路線共計行駛457班次，疏運8403人。

明(28)日為228連假最後1天，依據目前預售情形，西部國道客運尚有77.5%空位，東部國道客運尚有76.5%空位，有搭乘需求之民眾，歡迎至各客運業者網站查詢。

連假 車潮 國道客運 公共運輸 清境農場 日月潭

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