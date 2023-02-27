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3月1日轉冷涼3天 東北部迎風有雨

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
氣象達人彭啟明表示，東北季風3月1日晚間開始增強，北部東部氣溫下降，且日夜溫差大，民眾穿著上需要多加留意。（本報資料圖）
氣象達人彭啟明表示，東北季風3月1日晚間開始增強，北部東部氣溫下降，且日夜溫差大，民眾穿著上需要多加留意。（本報資料圖）

連假結束好天氣退散！民眾3月起要注意氣溫下降與日夜溫差。氣象達人彭啟明表示，東北季風3月1日晚間開始增強，北部東部氣溫下降，且日夜溫差大，民眾穿著上需要多加留意。中央氣象局提醒，3月1日西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，民眾行車要注意狀況。

1日開始變冷涼

彭啟明表示，28日台灣受高壓迴流偏東到東南風環境影響，白天高溫持續回升，北部宜蘭21到24度、中部花蓮台東22到24度、南部24到26度，但日夜溫差明顯較大，民眾穿著上需要多留意。

他指出，28日各地天氣大致都是晴時多雲的型態，建議大家不妨把握最後一天假日出門走走。然而，彭啟明說，3月1日晚間，下一波東北季風將逐漸增強，迎風面北東部高低溫下降，中南部則是早晚有較低氣溫，仍是日夜溫差大的型態。

中央氣象局提醒，28日到3月1日期間，西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，民眾需注意天氣狀況。

日夜溫差大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮於專欄中表示，1日東北季風略增強到3日，迎風面雲量稍增，大台北東側、東半部有局部短暫降雨的機率，北台灣轉涼，其他地區影響小。

他表示，後續水氣逐日減少，4日呈現「西晴、東半部偶有局部短暫雨」的天氣型態；5日各地轉為晴朗穩定，但要注意白天氣溫升，清晨氣溫低，日夜溫差很大。

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東北季風 彭啟明 氣象局

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