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乾旱不雨嘉義山區嚴重缺水 大阿里山茶區春茶難吐芽

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣大阿里山茶區正值春茶吐芽期，因乾旱季加上不雨，茶園缺水灌溉，春芽難吐。圖／讀者提供
嘉義縣大阿里山茶區正值春茶吐芽期，因乾旱季加上不雨，茶園缺水灌溉，春芽難吐。圖／讀者提供

嘉義縣大阿里山茶區正值春茶將吐芽時期，因乾旱季加上不雨，山區溪水盡乾枯，茶園嚴重缺水灌溉，春芽難吐，甚至有茶樹已乾枯，茶農已束手無策，盼相關單位重視；縣府表示，請受損茶農通報公所，縣府將安排專家現勘，全力處理。

縣政府表示，有接過茶農反應就算有旱作管路灌溉補助，沒有水，有儲水桶也沒有用，若乾旱嚴重到其他水源都沒有，導致影響生長、收成及受損，請茶農通報公所，縣府將安排專家現勘，若需辦理天然災害會全力處理。

嘉義縣山區不僅溪流山泉水漸乾枯，水流小，水壓不足，就連簡易自來水水量也明顯減少很多，正值春茶春芽將吐，山區居民說，原本灌溉水塔一天可存滿水，現在至少要放水三天起，才可能滿，大家已先自主分批節約用水。

梅山茶區簡姓茶農說，茶農們對缺水灌溉都很憂心，目前自己茶園用簡易自來水存水，一周還能澆到2次水，算幸運的，部分茶園無水可用，茶樹已乾枯，感嘆24節氣雨水已過，再沒下雨，今年春茶恐收成量會很慘。

竹崎鄉中和村長洪銀盛表示，目前溪泉水有較小，前幾日下雨後有稍緩解乾旱情況，石棹茶區經那場大雨後，部分茶園春芽有開始在萌芽，乾旱情況尚無去年嚴重。

番路農會總幹事趙幸芳表示，雖然2月14、15日番路茶區有下雨，但茶農反應雨量還是不夠，若最近再不下雨，會影響到春茶晚出、產量減少，乾旱嚴重茶樹會枯死。

梅山農會總幹事黃書賢說，茶農有陳情山區茶園乾旱缺水情況，真的很慘！目前也只能盡量澆灌，讓茶樹先不要乾枯掉，仍是要靠下雨才能全面緩解，盼相關單位關注。

嘉義縣大阿里山茶區正值春茶吐芽期，因乾旱季加上不雨，茶園缺水灌溉，春芽難吐。圖／讀者提供
嘉義縣大阿里山茶區正值春茶吐芽期，因乾旱季加上不雨，茶園缺水灌溉，春芽難吐。圖／讀者提供

嘉義 農會 阿里山

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