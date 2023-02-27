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跌破萬例！ 本土+7577例 去年4月以來、相隔307天最低點

雪隧前紫爆回堵4公里 228連假第3天國5恐塞到深夜

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國5北上路段昨晚塞到入夜才紓解。圖／警方提供
國5北上路段昨晚塞到入夜才紓解。圖／警方提供

228連假第三天，國5出現北返車流，高公局坪林行控中心上午陸續啟動各匝道儀控及主線儀控，下午車流逐漸增多，2點高乘載管制時，雪隧前紫爆回堵4公里，提醒用路人耐心駕駛，預估今天要塞到入夜。

國道5號及蘇花路廊從昨天下午3時起出現228連假的首波北返車潮，雪隧最長回堵達5.5公里，頭城及宜4交流道車流直至凌晨0時30分才恢復順暢。今天連假第三天，上午8點國5啟動蘇澳至石碇北向各入口匝道儀控，10點48分啟動北上主線儀控，並緊縮匝道儀控。

北上車流下午逐漸增多，雪隧前紫爆回堵4公里，行車速度10公里以下；2點起，實施北上高乘載管制，預估北返車流要塞到深夜才能紓解。警方建議，尖峰時段可改走台9線至坪林再接國道5號，也可利用0-5時國道全線暫停收費時段，避開壅塞車潮。

縣警局也提醒用路人，國5今天及明天下午2點至晚上9點，蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制；另外今天下午2點至6點，明天中午12點到下午8點蘇花路廊雙向禁行21公噸以上大貨車，並開放大客車行駛蘇花改路肩，請用路人配合。

國5主線北上路段，下午紫爆回堵4公里。圖／翻攝高公局即時路況
國5主線北上路段，下午紫爆回堵4公里。圖／翻攝高公局即時路況
國5北上各交流道前都出現回堵。圖／翻攝高公局即時路況
國5北上各交流道前都出現回堵。圖／翻攝高公局即時路況
國5今明兩天實施高乘載管制，下午2點位於主線雪隧前紫爆回堵4公里。圖／翻攝高公局即時路況
國5今明兩天實施高乘載管制，下午2點位於主線雪隧前紫爆回堵4公里。圖／翻攝高公局即時路況

高乘載管制 雪隧 國道

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