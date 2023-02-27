雪隧前紫爆回堵4公里 228連假第3天國5恐塞到深夜

228連假第三天，國5出現北返車流，高公局坪林行控中心上午陸續啟動各匝道儀控及主線儀控，下午車流逐漸增多，2點高乘載管制時，雪隧前紫爆回堵4公里，提醒用路人耐心駕駛，預估今天要塞到入夜。

國道5號及蘇花路廊從昨天下午3時起出現228連假的首波北返車潮，雪隧最長回堵達5.5公里，頭城及宜4交流道車流直至凌晨0時30分才恢復順暢。今天連假第三天，上午8點國5啟動蘇澳至石碇北向各入口匝道儀控，10點48分啟動北上主線儀控，並緊縮匝道儀控。

北上車流下午逐漸增多，雪隧前紫爆回堵4公里，行車速度10公里以下；2點起，實施北上高乘載管制，預估北返車流要塞到深夜才能紓解。警方建議，尖峰時段可改走台9線至坪林再接國道5號，也可利用0-5時國道全線暫停收費時段，避開壅塞車潮。