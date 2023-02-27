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阿茲海默翁退化速度太快不合理 醫查出還有肝癌問題逆轉失智

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
衛福部台中醫院神經內科醫師王星翰。圖／衛福部台中醫院提供
衛福部台中醫院神經內科醫師王星翰。圖／衛福部台中醫院提供

一名70歲男性出現走路不穩、四肢僵硬、記憶力和理解力變差情形，原就診查出罹患阿茲海默症，後來經衛福部台中醫院神經內科醫師王星翰進一步診斷，認為他的病情是短期內急遽惡化，並非緩慢退化狀態，因此進一步查出，原來患者是因肝臟淋巴癌引起腦炎而出現的退化症狀，後來透過化療控制癌症後，患者失智症狀大幅好轉。

衛福部台中醫院神經內科醫師王星翰說，多數人都以為失智症是不可逆的，尤其老人家的腦部退化，醫師跟家屬常會覺得「很正常」因此當這位患者出現失智症狀時，家屬與醫師都沒有想過其他的可能。後來轉由他追蹤治療，從退化速度太快發現不是很合理，進而發現患者的腦脊髓液有發炎，體力非常差，幾乎全天臥床，甚至還出現水腫現象，最後查出患者罹有肝臟淋巴癌。

王星翰說，失智症是指大腦多面向的認知功能退化，使人在社交、記憶、行為、判斷力等功能出現障礙。其中，阿茲海默症與血管性失智占了約7至8成原因。然而，有5%失智原因是源自於身體內科疾病所造成，像是甲狀腺功能低下、維生素缺乏、腦部感染或發炎等。這名患者就是因為淋巴癌引起腦部發炎，而出現失智症狀，若是這些原因能夠即時找出排除，則失智症就有機會逆轉。

為何肝臟淋巴癌會出現類似失智的症狀呢？王星翰說，雖然腫瘤部位不在神經系統，但臨床上卻有不少因腫瘤引起「腫瘤神經伴生症候群」案例。也就是在癌症初期，腫瘤分泌的神經蛋白會讓免疫系統去攻擊自身的神經系統，引起腦部或脊髓等處的發炎或神經異常。這時候腫瘤往往還檢查不出來，加上出現的症狀又跟神經系統的其他疾病很相似，所以容易被搞混。

經會診腫瘤科進行化療幾次後，患者不但體力變好，臥床時間縮短，就連失智的現象也大幅改善。現在已經可以拄枴杖走路並跟家人聊天，身體狀況恢復得很不錯。王星翰呼籲，雖然失智對長輩來說，退化是不可逆的，但在臨床上，還是有可能因疾病而引起，若是這些因素引起的失智，有可能隨著病情的控制而逐漸改善。

失智症 患者 腫瘤

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