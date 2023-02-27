神秘男捧600萬現金買下「神級鹿角蕨」 網友：貧窮限制想像

台灣國際第一屆鹿角蕨大賞2月25至27日於台北花博爭豔館登場，吸引許多對室內植栽有研究的民眾，其中首次亮相的天后級侏儒爪哇鹿角蕨「珍妮」，被一名神秘買家以600萬現金抱回家，也是全球已知最高單筆鹿角蕨交易金額。

據《三立新聞》報導，主辦方艸植感主理人方明軒表示，鹿角蕨品系眾多，目前全球最昂貴的品種當屬侏儒爪哇鹿角蕨「珍妮」，是來自泰國的品種，目前公認最美的個體在台灣，國內一名培育家首度將手中的「珍妮」搬出溫室。由於養護難度高，栽植的過程中須嚴格控水、控光、控溫、控濕等，想養出美好型態更是難上加難，光是一棵小芽，市場價格就要60萬元新台幣起跳。

方明軒透露，一名買家在展前看到相關新聞報導，想購買這株「珍妮」，在布展期間找上主辦方，希望幫忙聯繫賣家，後來買賣雙方自行協商，談妥價碼。這名買家年紀約40歲出頭，據聞平時經營一間餐廳，也有在做投資，上個月才花費180萬元入手鹿角蕨，此種大手筆購買植物不見得是土豪式炫富行為，也可以是一種投資，植株身上除了母本還帶有30個小芽，若栽植、養護得宜，還有機會變成小金雞。

不少網友看到新聞後紛紛留言「這盆草600萬？」、「貧窮限制我的想像」、「看照片感覺不出特別好看在哪裡？」、「賺爛」、「古代鬱金香也被炒作到天價，最後泡泡破掉」、「炒作啦」、「台灣以前就炒過蘭花了…80年代蘭花也是很誇張」、「種植物其實也很燒錢」、「真的要內行的才懂」。