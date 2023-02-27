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228連假第3天 高雄好天氣出遊車潮增 國道一度回堵9公里
今天是228連假第3天，高雄天氣溫暖，出遊車潮多；國道1號北向上午發生兩起車禍，一度影響通行；所幸，無人傷亡也迅速排除事故恢復通行車。另國道3號上午東向車多，一度造成燕巢路段回堵車流長達9公里，高速公路局南區養護工程分局提醒，中午過後將陸續有北返車潮，呼籲用路人避開壅塞路段。
高公局上午10時53分發布訊息指，國10號東向燕巢系統路段壅塞，尖峰時刻車流回堵長達9公里；另11時23分國1北上鼎金系統到高科車多壅塞。
接近中午用餐時段，國1、國3、國10將交通情況大致趨緩；高速公路局南區養護工程分局指出，上午除國1發生2起轎車追撞車禍，並在30分鐘內排除，無人受傷，其餘路段都無任何事故，整體交通大致順暢。
高速公路局南區養護工程分局表示，今天預估下午3時左右，陸續會出現提前收假的車潮，國1需特別注意高雄及台南都會區車況，國10則是燕巢到鼎金系統西向的車流，另呼籲駕駛車流較多時，行經國3中寮隧道須保持車距，切勿任意變換車道。
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