快訊

跌破萬例！ 本土+7577例 去年4月以來、相隔307天最低點

搶出遊！才開門半小時...九族文化村「又」爆滿 建議遊客改地點

健保藥價調降4月上路 祭中期3支箭避免缺藥

中央社／ 台北27日電
健保署長石崇良今天表示，健保藥價調降將如期在4月上路。圖為藥劑師手工調配病患用藥。記者許正宏／攝影
健保署長石崇良今天表示，健保藥價調降將如期在4月上路。圖為藥劑師手工調配病患用藥。記者許正宏／攝影

健保署長石崇良今天表示，健保藥價調降將如期在4月上路，面對近期缺藥潮，將啟動藥品支出目標檢討、規劃建立風險管控機制及規劃全國統一採購試辦計畫，以中期3支箭防缺藥。

112年度藥價調整將於4月1日生效，110及111年合併調整金額為新台幣81.8億元，影響藥品逾6000項。今年首度新增3原則以避免影響藥品供應意願，第1是已低於基本價藥品不調整；第2是調整後藥價低於基本價者最多調整至基本價；第3則是已向食藥署通報經評估確認短缺藥品不調整。

近期台灣缺藥問題備受關注，衛福部今天上午舉行記者會說明，石崇良表示，健保藥價調整是依法執行，將按照既定行程辦理，4月生效；新藥價調整公告後，如不敷成本，廠商可在公告後2週內檢具成本資料，向健保署申請重新核定，健保署核定新藥價前，暫不調整。

石崇良說，健保現行有5大缺藥因應機制，第1是「單一處理窗口」，專人協助處理購藥問題，並與食藥署聯繫，將相關資訊置於健保署網站；第2為「即時掌握缺藥資訊」，食藥署函知藥品短缺訊息，透過健保虛擬專用網路（VPN）通知健保特約院所。

第3是「跨單位合作機制」，因缺藥需專案進口或製造藥品，健保署配合優先核價，儘速生效；第4為「不敷成本藥價調整機制」，不敷成本的藥品，可依特殊藥品提高藥價方式重核藥價；第5則是「替代藥品仍可申報費用」，如不是不可替代，得以相同價格或低於原處方藥物價格藥品替代。

針對缺藥，健保提出短、中、長期未來精進作為，石崇良說，短期作為將提供指示藥品的價格保護，考量指示藥品的必要性、可替代性及價格合理性，給予藥品價格保護，針對缺藥品項進行藥價檢討；長期持續和各界溝通，全面檢討健保藥價政策，對於必要性藥品給予適當價格保護機制。

中期規劃有3項，分別為「啟動藥品支出目標檢討」、「規劃建立風險管控機制」及「規劃全國統一採購試辦計畫」，石崇良說，持續與各界溝通，必要時修改相關辦法，對於市場寡占或供應有限且有臨床需求的藥品，分散風險或是給予適當價格保護機制，全力配合衛福部缺藥中心。

另外，衛福部次長王必勝說，因為缺藥樣態愈來愈多元，需要跨署、跨部會合作，除了健保藥價相關精進，將建立常設防缺藥處理中心，加速處理缺藥事件，將採專人專責及跨部門合作，研擬防缺藥政策以提前預防藥品短缺，早期發現缺藥事件。

健保 石崇良 食藥署

延伸閱讀

缺藥困境 王必勝：將籌組「防缺藥中心」 並納4大面向

影／全國缺藥潮延燒 王必勝開記者會說明因應策略

缺藥潮延燒 衛福部急開記者會 王必勝：啟動2機制因應

健保新藥年度預算用不完挨批 石崇良：力求今年百分百

相關新聞

蘇花路廊午後北上車潮增多 明恐塞車10小時到深夜

今天是228連續假期第3天，上午蘇花路廊整體運行順暢，南下與北上每小時交通量維持約300至400輛，而北上方向交通量有逐...

才開門半小時！九族文化村「又」爆滿 建議遊客改地點

連假搶出遊！熱門賞櫻景點「九族文化村」因連假適逢櫻花季，因此出現大批入園人潮，2月26日才開園45分鐘，就因人數已達80...

健保藥價調降4月上路 祭中期3支箭避免缺藥

健保署長石崇良今天表示，健保藥價調降將如期在4月上路，面對近期缺藥潮，將啟動藥品支出目標檢討、規劃建立風險管控機制及規劃...

阿茲海默翁退化速度太快不合理 醫查出還有肝癌問題逆轉失智

一名70歲男性出現走路不穩、四肢僵硬、記憶力和理解力變差情形，原就診查出罹患阿茲海默症，後來經衛福部台中醫院神經內科醫師...

神秘男捧600萬現金買下「神級鹿角蕨」 網友：貧窮限制想像

台灣國際第一屆鹿角蕨大賞2月25至27日於台北花博爭豔館登場，吸引許多對室內植栽有研究的民眾，其中首次亮相的天后級侏儒爪哇鹿角蕨「珍妮」，被一名神秘買家以600萬現金抱回家...

不斷更新／228連假第3天國5北返「紫爆」 雪隧回堵4.5公里

（13:40更新）國5雙向車多，宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，時速只有19公里，雪隧南端入口排隊4.5公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦