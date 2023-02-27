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環團228連假清372公斤垃圾 籲政府速提源頭減量政策

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
攀爬隊志工即以繩索垂降方式沿著山坡撿拾垃圾。圖／綠色和平提供
攀爬隊志工即以繩索垂降方式沿著山坡撿拾垃圾。圖／綠色和平提供

環團綠色和平於228假期辦理淨山行動已行之有年，今年於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處擴大辦理，號召全台各地行動者兵分兩路清理山林與河川，總計清出372公斤垃圾，其中塑膠製品及玻璃罐占大宗。環團表示，即便政府科技執法，但塑膠垃圾仍汙染山川，認為政府需有全面性源頭減量政策，也盼民眾能減少一次性垃圾。

去年綠色和平曾發布「保育類動物及棲地微塑膠調查」，指出微塑膠確實存在於珍稀保育類野生動物排遺、水源及棲地，此調查結果促使內政部制定國家公園減塑精進指引，對管理單位進行微塑膠檢測、垃圾量管理、禁用一次性塑膠用品等原則性指導。

花蓮林區南華工作站森林護管員呂溱甄指出，2020年南華工作站曾與綠色和平於同址合作辦理淨山，當時發現此區垃圾量驚人後，林務局每年皆定期至該地清理，同時也沿路增設監視器系統，以科技執法規勸民眾不得亂丟垃圾，因此這幾年垃圾量確實減少，但仍有人趁天色暗偷丟垃圾，成科技死角，盼林務局將針對違者依法嚴懲，同時期望民眾能減少一次性垃圾。

綠色和平指出，此次淨山淨川行動發現，即便政府採科技執法，但清理出的垃圾前3名仍為塑膠袋、玻璃瓶及塑膠杯，顯見塑膠垃圾仍汙染山川；綠色和平行動者統籌林于方表示，這幾年綠色和平的淨山淨河行動遍及台灣各地，每年都會清出可觀的垃圾量，其中一次性垃圾占最多數，盼他們的行動能帶來正面改變，垃圾愈來愈少，認為政府必須有更全面的源頭減量政策，引導「重複使用」理念，讓全民真正落實於日常生活中。

綠色和平表示，此次行動是由9名水隊志工、6名攀爬志工及9名地面志工所組成，2月26日一早，攀爬隊志工即以繩索垂降方式沿著山坡撿拾垃圾，同時水隊志工沿著河岸清理垃圾，並以接棒方式將垃圾交由攀爬隊員，再利用繩索將裝載垃圾的米袋拉至馬路，由地面志工負責登記、分類及打包垃圾。

此次清理出463個髒汙、破舊等無法回收塑膠袋共17.9公斤、399個玻璃瓶共87.6公斤、311個塑膠袋（複合材質）共3.1公斤、303個塑膠瓶／杯共12公斤、291個塑膠瓶蓋共1.1公斤、114件破舊衣物共39.8公斤，另有多個沙發椅墊、 口罩、電風扇、塑膠拉門、鞋子、木椅等家用廢棄物，總計清出372公斤垃圾。

綠色和平表示，未來將持續在全台各地整頓山林與海洋河川，呼籲各地政府與主管機關應也應積極行動，自主投入資源於山林保育，以實際作為守護台灣這片土地。

綠色和平今年228假期於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處擴大辦理淨山淨川行動，總計清出372公斤垃圾。圖／綠色和平提供
綠色和平今年228假期於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處擴大辦理淨山淨川行動，總計清出372公斤垃圾。圖／綠色和平提供
綠色和平今年228假期於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處擴大辦理淨山淨川行動。圖／綠色和平提供
綠色和平今年228假期於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處擴大辦理淨山淨川行動。圖／綠色和平提供
綠色和平今年228假期於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處擴大辦理淨山淨川行動，總計清出372公斤垃圾。圖／綠色和平提供
綠色和平今年228假期於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處擴大辦理淨山淨川行動，總計清出372公斤垃圾。圖／綠色和平提供
攀爬隊志工即以繩索垂降方式沿著山坡撿拾垃圾。圖／綠色和平提供
攀爬隊志工即以繩索垂降方式沿著山坡撿拾垃圾。圖／綠色和平提供
綠色和平今年228假期於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處擴大辦理淨山淨川行動。圖／綠色和平提供
綠色和平今年228假期於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處擴大辦理淨山淨川行動。圖／綠色和平提供

科技執法 塑膠袋 花蓮

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