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櫻花客太多！九族文化村今再啟動人車疏散機制
受到昨天入園旅客超過1.2萬人影響，九族文化村櫻花季今天一早就有許多遊客提早湧入，園區早上10點就宣布園區停車場容量已經達到八成，並同時啟動人車疏散的宣導機制。
九族文化村表示，依照往年的經驗，228連假適逢櫻花季都會塞爆，園區一般都是從早上7點半就提前開始售票，讓遊客提早入園，以去年227為例，也是連假第二天通常是高峰日，之後就正常了，今天連假第三天的狀況和昨天人潮類似。
九族文化村今天也是提早售票，讓遊客入園，今天上午7時30分就開始售票消化人潮，為顧及遊憩品質，建議賞櫻遊客可以考慮先轉往附近周邊景點；或是選擇明天收假日再來，遊客人數通常會比較少，跟假期第一天一樣，屆時再入園賞櫻。
九族櫻花祭每年總是吸引數十萬的賞櫻人潮，隨著花況漸入佳境，平日一天都能吸引到五六千的入園數，到了周末假日更是破萬人潮會湧入。
由於九族文化村幅員廣大，停車空間充足，應付這樣的遊客人數是遊刃有餘，但是由於每年的228連假是春節過後的第一個長假期，加上這個時候又是九族一波接一波的櫻花品種接力盛開的最高潮，粉紅富士櫻的盛開期，因此往往都在這個時候，會吸引暴量的遊客。
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