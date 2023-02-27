櫻花客太多！九族文化村今再啟動人車疏散機制

受到昨天入園旅客超過1.2萬人影響，九族文化村櫻花季今天一早就有許多遊客提早湧入，園區早上10點就宣布園區停車場容量已經達到八成，並同時啟動人車疏散的宣導機制。

九族文化村表示，依照往年的經驗，228連假適逢櫻花季都會塞爆，園區一般都是從早上7點半就提前開始售票，讓遊客提早入園，以去年227為例，也是連假第二天通常是高峰日，之後就正常了，今天連假第三天的狀況和昨天人潮類似。

九族文化村今天也是提早售票，讓遊客入園，今天上午7時30分就開始售票消化人潮，為顧及遊憩品質，建議賞櫻遊客可以考慮先轉往附近周邊景點；或是選擇明天收假日再來，遊客人數通常會比較少，跟假期第一天一樣，屆時再入園賞櫻。

九族櫻花祭每年總是吸引數十萬的賞櫻人潮，隨著花況漸入佳境，平日一天都能吸引到五六千的入園數，到了周末假日更是破萬人潮會湧入。