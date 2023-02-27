蘇花路廊午後北上車潮增多 明恐塞車10小時到深夜

今天是228連續假期第3天，上午蘇花路廊整體運行順暢，南下與北上每小時交通量維持約300至400輛，而北上方向交通量有逐漸顯著的趨勢。公路總局預估，今天午後花蓮崇德地區將陸續湧現北返車潮，北上全天近1萬5000輛，請用路人避開尖峰時段。

公路總局第四區養護工程處指出，昨天蘇花路廊整體呈現順暢情形，宜蘭往花蓮南向共1萬168輛日運量，花蓮往宜蘭北向則有8685輛，整體交通量較去年228假期同期，增加3成以上。

第四區養護工程處表示，依據過往連續假期交通趨勢研判，今天蘇花路廊車流將呈現南北反轉趨勢，預估午後崇德地區將湧現北返車潮，北上車流量將近1萬5000萬輛，請規畫於今天北返的用路人提早出發避開尖峰。

在崇德要進入蘇花改路段，警方已在北上車道放置三角錐，避免車輛變換車道造成交通壅塞；至於中橫公路台8線，車輛稍多，員警在現場維持交通秩序。