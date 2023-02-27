影／文化部長史哲下鄉首站台南 這個地方被擠得水洩不通
文化部長史哲上任後第一站下鄉巡訪、今天選擇到台南，一早前往熱鬧的首屆《FOCASA馬戲藝術節》參觀，他表示，特別是2024年將舉辦的台南400相關活動，文化部會與台南市政府密切合作。
史哲今天到台南，除了參觀正在舉辦馬戲藝術節的水交社文化園區外，還前往總爺文化園區參觀大地藝術季及岸內糖廠的影視基地，他表示，除了想了解地方豐沛的文化能量，影視基地對於發展保存台灣文化具有重要的指標意義，更是非常重要。
馬戲藝術節一連在水交社文化園區堂舉辦4天，由於遇到連假，參觀人數降相當多，昨天下午現場更是擠的水泄不通。
史哲表示，上任快要一個月，首次到縣市來參訪，就來到文化古都台南，明年適逢1624年台南400年，是台灣與文明世界相遇的一年，文化部很願意跟台南形成一個並肩作戰的團隊，如果不能在文化展現上與台南並肩作戰，更不要講在其他文化事業上的發展，是此行重要的目的。
此外，岸內的影視基地也很重要，台灣的內容如何壯大，必須透過影視產業的普及化、大眾化，史哲被問及是否會增加相關補助時表示，台灣這幾年在文化上的補助是大幅度增加，補助是必要的，也是先決的，但是補助不是所有事情的一切，還有很多跟市場接軌的事情要解決。
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