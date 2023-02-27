降低成本！ 加入20%「牡蠣殼」廢棄物變身成可分解餐盤

農委會水試所在生物可分解材料（如PBS）中加入牡蠣殼，成功開發牡蠣殼/PBS生物性材料，最多可取代20%的PBS原料，不僅能有效降低製造成本，且可大量去化牡蠣廢殼，並因應未來世界各地課徵塑膠產品稅的發展趨勢，達到環境友善和循環減廢。

水試所表示，傳統塑膠製品如 PS、PP、PE、PVC等，在使用後大部分進入垃圾場或散落周遭環境中，流入海洋中，因其無法分解，易造成海洋汙染與塑膠微粒（粒徑小於5mm的塑膠碎片）危害等問題。此外，塑膠在生產過程及焚化處理時所產生的溫室氣體也造成大量的碳排放，嚴重威脅2015年巴黎氣候協定中將「全球平均氣溫上升控制在1.5度C以內」的氣候目標。

水試所說，生物可分解材料（biodegradable material）在特定條件下經堆肥處理後，可被微生物分解成二氧化碳、水等無機化合物，供植物吸收利用，最終回歸大自然中。

水試所利用牡蠣殼加入生物可分解材料PBS中，所製成的牡蠣殼/PBS複材，具有與市售PBS相當的機械性能，可射出成型製成生物可分解餐盒、碗盤等，同時發現牡蠣殼的添加，能有效提升材料的熱穩定性。

在重金屬溶出試驗中，牡蠣殼／PBS複材也符合食品器具容器包裝衛生標準，且該複材經堆肥處理45天後（於標準作業溫度58±2℃下），其崩解度可達95.1%，顯示其具有相當的崩解能力及可分解性。