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冷氣團減弱漸回溫 將有兩波東北季風接力影響台灣

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天清晨各地仍有低溫出現，冷空氣逐漸減弱的情況下，白天氣溫就隨著日照逐漸上升。記者許正宏／攝影
今天清晨各地仍有低溫出現，冷空氣逐漸減弱的情況下，白天氣溫就隨著日照逐漸上升。記者許正宏／攝影

天氣風險管理公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，過去兩天的冷空氣在減弱中，風向開始轉變為東風，溫度也將回溫，可以期待明天的好天氣，未來兩周強冷空氣影響的機率有減少趨勢。

天氣風險管理公司天氣分析師方俊元說，在冷空氣影響下，今天清晨各地仍有低溫出現，最低溫在台南後壁8.2度，甚至在嘉義高雄也有9度多的極值出現，相較於其他在10-12度，可說是相當寒冷。

不過，方俊元說，今天冷空氣逐漸減弱的情況下，白天氣溫就隨著日照逐漸上升，預估今天中南部高溫可達20-25度，而迎風面北東部則是18-20度左右，雖然氣溫在逐漸回升，但還是要多留意夜間清晨低氣的情形，穿衣保暖做足避免受寒感冒。

今天天氣在迎風面北東部會是多雲時陰偶有局部短暫雨的天氣，而中南部則是晴時多雲的穩定天氣，然而迎風面地區的降雨將隨環境逐漸轉乾而停歇，天氣將逐漸轉好。

方俊元說，明天台灣受高壓迴流偏東到東南風環境影響，白天高溫持續回升，北部宜蘭21-24度、中部花蓮台東22-24度、南部24-26度，加上清晨氣溫仍有機會掉到13-15度，日夜溫差明顯較大，穿著上需要多留意。

他說，各地天氣大致都是晴時多雲的型態，相較於今天會在更好一些，建議大家不妨把握最後一天假日出門走走。

方俊元說，周三白天仍是高壓迴流環境，氣溫仍在回暖，但在晚間下一波東北季風將逐漸增強，迎風面北東部高低溫下降，中南部則是早晚有較低氣溫，是日夜溫差大的型態。

天氣方面，方俊元說，則是迎風面北部東半部是多雲時陰有短暫雨的天氣，其他地區則是多雲到晴。周五東北季風會稍微減弱，但周六又會再次增強，展望本周中後期都會是受東北季風影響的天氣型態，迎風面地區持續有局部短暫雨，其他地區則是晴到多雲較穩定的天氣。

東北季風 低溫

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