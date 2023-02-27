敬神兼宣導保育工作 這地區祈福龜用純米米粉做的

今年適逢新北市石碇區每五年一次迎關渡宮媽祖的宗教盛會，其中永安里不僅是最先恭迎媽祖祈安遶境的村落，居民也首度結合擁有全國唯一「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」的特色，製作三大隻「祈福龜」置於信仰中心「護安宮」，除祈求眾神庇佑風調雨順，也希望藉由宣導保育原生龜，增添福氣。

永安里里長蕭敏玲表示，恭迎媽祖祈安遶境，遠在外地的異鄉遊子都會返鄉參與，是永安里最熱鬧的時刻，趁此宣導保育原生龜不僅傳播效果佳，將保育結合宗教祈福，也有啟迪教化的功能。

她說，製作三隻永安「祈福龜」的內容物，選購300份肉燥與素食口味的沖泡式純米米粉組成、象徵要保育的食蛇龜與柴棺龜。只見祈福龜在神桌上搭配保育原生龜的文宣資料，裝飾LED燈閃閃發光，十分吸睛。

在地耆老表示，早期石碇各村莊每5年都會恭迎關渡宮媽祖、淡水清水祖師爺與木柵保儀大夫等眾神祈安遶境，原固定於農曆5月舉辦，但有鑑於肉類供品如豬公、雞、鴨、魚肉等易受氣候炎熱影響變質，遂調整於氣候冷涼的農曆2月舉辦。迎神時家家戶戶都會辦桌請客，熱鬧程度不輸大甲媽祖出巡。如今永安里雖因翡翠水庫興建影響導致人口外移，但這項傳統仍延續至今。

3年前，蕭敏玲組織社區巡守隊員申請林務局社區林業計畫，與羅東林區管理處合作參與食蛇龜保育，以打造保育瀕危食蛇龜、柴棺龜示範區為願景，曾獲第二屆「全國友善動物傑出村里長獎」。