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試過人工授精及試管嬰兒無效 醫用這招讓這對夫妻自然懷孕

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院生殖醫學科主任劉邦斌。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院生殖醫學科主任劉邦斌。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一對夫妻婚後5年多遲遲未傳懷孕，接連嘗試人工授精及試管嬰兒，但肚皮依舊沒有動靜，輾轉求醫後，才發現原來是子宮內膜增生過厚，導致不易受孕，所幸經安排手術刮除，不到半年時間便傳來佳音，終能一圓得子夢。

亞洲大學附屬醫院生殖醫學科主任劉邦斌說，這對夫妻年紀都不到35歲，但婚後5年多來不僅無法自然受孕，嘗試過2次人工授精、1次試管嬰兒，始終也無法如願，讓夫妻倆一度灰心想放棄。

經醫療團隊安排超音波與子宮內視鏡檢查，發現女方有嚴重子宮內膜增生跡象，於是安排子宮內膜刮除，並透過補充黃體素減輕內膜持續增生異常狀況，3個月後再安排第二次子宮內膜刮除，確認病理報告正常後，不到半年，這對夫妻就捎來好消息，而且是在自然受孕方式下懷孕成功。

劉邦斌說，肥胖或體脂肪過高都會增加子宮内膜增生發生率，平時務必減少吃油炸或過度精緻的食物，尤其要維持規律運動，建議每周運動5次、每次至少30分鐘，且心跳需達到每分鐘110下，讓身體保持在健康的狀態。

他說，不孕的原因很多，除了排卵功能異常、荷爾蒙失調、子宮內膜異常、輸卵管阻塞等女性本身的體質因素，男性同樣也需確認精子數目是否太少或活動力減弱、睪丸製造精子障礙以及輸精管異常等，夫妻務必都要先做詳細的不孕症檢查，找出真正原因對症下藥。

子宮 試管嬰兒

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