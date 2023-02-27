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不斷更新／228連假第3天 國道11地雷路段 北返上午快出發

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不斷更新／228連假第3天 國道11地雷路段 北返上午快出發

聯合報／ 記者彭宣雅董俞佳／台北即時報導
高速公路局預估今天國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。圖為昨天國1彰化路段車流。記者劉明岩／攝影
高速公路局預估今天國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。圖為昨天國1彰化路段車流。記者劉明岩／攝影

（7:00更新）

今天為和平連續假期第3天，目前國道各路線交通順暢。高速公路局說，預估今天國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局說，建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發，避開車多時段。

今天國道相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

國道 宜蘭

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