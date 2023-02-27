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台南後壁8.2度 吳德榮：白天起漸回暖 這天東北風增強
大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象局發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天上午嘉義、台南、高雄及金門有10度以下氣溫發生的機率。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣略減弱，因輻射冷卻加持，平地最低氣溫出現在台南後壁區8.2度。
吳德榮說，今天白天起至周三冷空氣減弱，氣溫逐日回升；水氣減少，各地晴朗穩定，東半部偶有局部少量降雨的機率。今晨因輻射冷卻加持，中南部氣溫明顯偏低，北部11至21度，中部9至24度，南部9至27度，東部11至24度。
吳德榮說，周三晚起至周五東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量稍增，大台北東側、東半部有局部短暫降雨的機率；北台灣轉涼，其他地區影響小。
他表示，周六、下周日水氣逐日減少；周六西晴、東半部偶有局部短暫雨；下周日各地晴朗穩定，白天氣溫升，清晨氣溫低，日夜溫差很大。
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