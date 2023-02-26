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他們不老更是公司的寶 中鋼啟動退休人才庫拚多贏

聯合報／ 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
中鋼有將近1萬名員工，借重資深同仁經驗，被視為中鋼企業文化DNA。記者王慧瑛／攝影
中鋼有將近1萬名員工，借重資深同仁經驗，被視為中鋼企業文化DNA。記者王慧瑛／攝影

65歲是強制退休年齡，許多人尚有工作意願，職場也想繼續借重才能，中鋼11年前建立退休人才庫，提供彈性雇用制度，讓年齡不再成為員工持續貢獻所長的障礙，這群有即戰力、向心力的「後備軍人」，成為中鋼的寶。

中鋼有將近1萬名員工，福利好、環境穩定，整體流動率低，是高雄人眼中的幸福企業，近幾年招考，錄取率均低於1成，足見熱門程度。106、107年各招募460餘人，錄取率約4%，108年招募510人，錄取率上升到5.03%，109年沒辦招考，110年招募500人，錄取率上升至7.42%。

中鋼行政部門副總黃一中說，中鋼不見得年年辦招考，12年前起，每年約有300至500人屆齡退休，公司意識到將對人力傳承造成一定壓力，即便20年前已啟動知識管理，將許多資料數位化、檔案化，但重要技能、經驗的累積，靠單向式學習難到位，遂在11年前建立退休人才庫計畫，加大傳承力道。

中鋼人才資料庫約有700人，每年有人進、有人出，名單每年更新，各種職級人員都有，同仁退休前若還有回公司幫忙意願，便列入退休人才庫，這群人才像是「後備軍人」，當公司各部門或轉投資事業有人力需求，即可進人才庫遴選合適對象，發動權在公司，一旦再回公司協助，會簽訂每次3個月顧問契約，以顧問角色協助現場，通常每周工作2至5天不等，會給予合理報酬。

黃一中觀察，退休同仁即便已過職涯高峰，若健康保養得宜，仍有5至6年黃金期可貢獻專長及熱情，這群職場高齡員工被視為「壯世代」也不為過，珍貴實戰經驗應該被傳承，透過退休人才庫留住這群老中鋼人，對企業組織文化有加分作用。

中鋼人力資源處長黃茂源說，退休不該是從一走到零，應該是循序漸進過程，退休同仁重返有革命情感的單位繼續奉獻經驗，信賴感、認同感、默契沒話說，被找回幫忙的顧問能有被需要的榮譽感，其實經濟無虞，願重操舊業幫忙，情感是一大因素。

目前約有30人正擔任有給職顧問，退休同仁回公司當顧問，與現場主管的領導會不會產生扞格？黃茂源認為，許多技能無法速成，透過有30、40年經驗的前輩指點，很快能突破盲點，退休同仁回公司幫忙，扮演教練、顧問角色，重點放在經驗傳承，不涉及管考、獎懲，和現職主管定位不會有衝突或矛盾，反而能相輔相成。

樹德科技大學企管系副教授黃坤祥說，高齡人力資源運用在人資界已是重要議題。少子化態勢不可逆，企業不可能無止盡依靠移工，開發中高齡勞動力重要性增加，且對中高齡者來說，養老金因通膨而變薄了，也可能因此必須持續參加經濟活動。

黃坤祥說，日本高齡化問題比台灣嚴重，在中高齡勞動力參與率上，日本遠高於台灣。政府雖積極推動中高齡就業，但有的補助一結束，企業也停聘。關鍵還是在企業，只要願意給中高齡者機會，職務再設計、輔具運用都有助解決職場問題。

「不要把資產變負債！」黃坤祥在為中高齡者授課時常這樣提醒，中高齡優勢在於「非生手」及「人生歷練」，要善用優勢，但非整天把「想當年」掛嘴邊。

中鋼有將近1萬名員工，廠區位於高雄小港區，公司福利設施包括福利社、員工餐廳、理髮廳等，滿足員工生活需求。記者王慧瑛／攝影
中鋼有將近1萬名員工，廠區位於高雄小港區，公司福利設施包括福利社、員工餐廳、理髮廳等，滿足員工生活需求。記者王慧瑛／攝影
中鋼有退休人才庫計畫，公共事務處第一組組長黃康晉（由左至右）、行政部門副總黃一中、人力資源處長黃茂源、人資處組長汪文軍都說，未來若公司有需要一定義不容辭幫忙。記者王慧瑛／攝影
中鋼有退休人才庫計畫，公共事務處第一組組長黃康晉（由左至右）、行政部門副總黃一中、人力資源處長黃茂源、人資處組長汪文軍都說，未來若公司有需要一定義不容辭幫忙。記者王慧瑛／攝影
中鋼有退休人才庫計畫，公共事務處第一組組長黃康晉（由左至右）、行政部門副總黃一中、人力資源處長黃茂源、人資處組長汪文軍都說，未來若公司有需要一定義不容辭幫忙。記者王慧瑛／攝影
中鋼有退休人才庫計畫，公共事務處第一組組長黃康晉（由左至右）、行政部門副總黃一中、人力資源處長黃茂源、人資處組長汪文軍都說，未來若公司有需要一定義不容辭幫忙。記者王慧瑛／攝影
中鋼有將近1萬名員工，借重資深同仁經驗，被視為中鋼企業文化DNA。記者王慧瑛／攝影
中鋼有將近1萬名員工，借重資深同仁經驗，被視為中鋼企業文化DNA。記者王慧瑛／攝影
中鋼有將近1萬名員工，借重資深同仁經驗，被視為中鋼企業文化DNA。記者王慧瑛／攝影
中鋼有將近1萬名員工，借重資深同仁經驗，被視為中鋼企業文化DNA。記者王慧瑛／攝影
中鋼有將近1萬名員工，借重資深同仁經驗，被視為中鋼企業文化DNA。記者王慧瑛／攝影
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