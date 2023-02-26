明天國道更壅塞 高公局估交通量為平日年平均1.3倍

今天為228連假第2天，截至今晚間6時止，國道交通量為88.3百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期範圍。高公局表示，明天為連假第3日，預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64萬百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局表示，今下午國道壅塞路段包含國1北向新竹系統至湖口；國3北向關西服務區至大溪；國5北向宜蘭到坪林路段車多外，其餘路段均能維持行車順暢。

另查今中午11時37分於國3北向37.4公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外線及路肩車道，於12時02分排除，造成後方車流回堵2公里；下午3時30分於國1南向303公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於15時49分排除，造成後方車流回堵3公里。

下午4時40分於國6西行國姓2號隧道25公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於16時56分排除，造成後方車流回堵4公里。上述3起交通追撞事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局指出，明天為228連假第3天，預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

預判明日重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰；國10西向仁武-左營端等11個路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於早上9時前出發、中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議早上9時前出發，以避開車多時段。