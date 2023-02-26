一張圖看天氣！明起回暖出遊好時機 這日變天北台灣再轉冷

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，明天清晨仍冷，東半部及大台北山區有零星短暫雨，隨後氣溫逐步回升，周三晚間至周四東北季風增強，北台灣轉涼，但水氣不多，中南部則以多雲到晴天氣為主，各地日夜溫差大。

氣象局指出，明（27日）清晨仍冷，北部、東北部及金馬局部地區有10度低溫出現，白天起回暖；東半部地區、大台北山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；28日（周二）、1日（周三）西半部、馬祖局部有霧，東半部恆春沿海長浪。

周三（3月1日）晚間至周五（3日）北部、東半部地區局部有雨；周四（2日）東北季風增強，北台灣轉涼，3日減弱，氣候稍回升；中南部地區晴到多雲，氣溫變化小、日夜溫差大。

周六、周日（4至5日）東北季風再增強，但水氣不多。周六北東偶雨，5日轉乾各地多雲到晴天氣；中南部以多雲到晴天氣為主，但各地日夜溫差大，白天溫暖，夜間有寒意。