一張圖看天氣！明起回暖出遊好時機 這日變天北台灣再轉冷
中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，明天清晨仍冷，東半部及大台北山區有零星短暫雨，隨後氣溫逐步回升，周三晚間至周四東北季風增強，北台灣轉涼，但水氣不多，中南部則以多雲到晴天氣為主，各地日夜溫差大。
氣象局指出，明（27日）清晨仍冷，北部、東北部及金馬局部地區有10度低溫出現，白天起回暖；東半部地區、大台北山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；28日（周二）、1日（周三）西半部、馬祖局部有霧，東半部恆春沿海長浪。
周三（3月1日）晚間至周五（3日）北部、東半部地區局部有雨；周四（2日）東北季風增強，北台灣轉涼，3日減弱，氣候稍回升；中南部地區晴到多雲，氣溫變化小、日夜溫差大。
周六、周日（4至5日）東北季風再增強，但水氣不多。周六北東偶雨，5日轉乾各地多雲到晴天氣；中南部以多雲到晴天氣為主，但各地日夜溫差大，白天溫暖，夜間有寒意。
離島天氣部分，氣象局提醒，未來一周天氣穩定，夜間清晨較寒冷，東北季風仍強，需留意活動安全、風寒效應；周二至周三東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生機率，另局部有濃霧，呼籲收假民眾需注意交通訊息。
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